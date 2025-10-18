Ziua când Bucureștiul era pus la pământ de un cutremur uriaș sau când se murea pe front

14 octombrie fără pelerinaje: când Bucureștiul era pus la pământ de un cutremur uriaș sau când se murea pe front !

Nu întotdeauna 14 octombrie a fost despre pelerinaje sau despre Sfânta Parascheva! Au fost cel puțin trei momente tragice!

La 14 octombrie 1802, Constantin Ipsilanti își luase steagul de domnie pentru Țara Românească. Venea dinspre Constantinopol, ajungând la Oltenița. La Radovanu, l-a prins celebrul cutremur de 8,2 pe scara Richter. Cutremurul a durat 10 minute. Mărturiile contemporane și însemnările istoriografice descriu atmosfera. Oamenii au spus că din Pământ, a țâșnit apă sulfuroasă! S-au auzit sunete terifiante ca ”mugete și vuiete sinistre”. Scoarța terestră s-a crăpat fie în falii drepte sau în zig-zag.

Domnitorul s-a aruncat pe lespezile bisericii din Radovanu-Călărași și a cerut îndurare. Epicentrul a fost în Vrancea. Târgurile de la Panciu și de la Focșani au fost distruse complet. În București, partea superioară a Turnului Colții s-a prăbușit. Din Biserica Cotroceni nu a rămas decât poarta de intrare a incintei. Alte mânăstiri și biserici ale Capitalei au suferit avarii, Curtea Veche și Hanul Șerban Vodă au fost avariate. Cutremurul a fost ziua, iar numărul victimelor a fost redus. Casele, în schimb au fost distruse.

La 14 octombrie 1916, la Podul Jiului de la Târgu Jiu, ofițeri de armată și poliție (colonelul Obogeanu, comisarul Popilian) au mobilizat rezerviștii, bătrânii, femeile, copiii din oraș ca să împiedice armata germană să treacă Jiul spre Filiași și Craiova. Armata Română s-a putut retrage și a organizat alte puncte de rezistență.

Generalul Berthelot a spus că dacă nu era acea luptă, până în iarna lui 1917, toată România ar fi fost ocupată.

Valea Uzului era o vale din fața Pasului Oituz care marca frontiera dintre Transilvania și Moldova, adică dintre Austro-Ungaria și România, Aici, începând din 14 octombrie 1916, Divizia 7 română de Infanterie a ținut piept Diviziei Honved maghiare până pe 27 octombrie. Frontul s-a stabilizat. Bătălia e cunoscută și pentru că s-a derulat la finalul primei bătălii de la Oiturz 12-14 octombrie 1916.

Pentru că pe stil nou, data de 14 octombrie a devenit 27 octombrie, la această dată, în Târgu Jiu s-a inaugurat Ansamblul Monumental realizat pe Calea Eroilor de marele sculptor Constantin Brâncuși, nu departe de încleștarea de la Podul Jiului din 14 octombrie 1916.