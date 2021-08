Ziua când a murit Republica Populară România. Definiția juridică a dictaturii. Istoria secretă

Este Constituția care, cu modificări făcute în 1974 (când apare funcția de Președinte al RSR) și 1990 (pluri-partitism și schimbarea numelui în Republica România) a funcționat până în 1991.

În actul normativ care împlinește astăzi 56 de ani se spune destul de clar:

”Art. 1. – Romania este republica socialista. Republica Socialista Romania este stat al oamenilor muncii de la orase si sate, suveran, independent si unitar. Teritoriul sau este inalienabil si indivizibil.

Art. 2. – Intreaga putere in Republica Socialista Romania apartine poporului, liber si stapin pe soarta sa.

Puterea poporului se intemeiaza pe alianta muncitoreasca-taraneasca. In strinsa unire, clasa muncitoare – clasa conducatoare in societate -, taranimea, intelectualitatea, celelalte categorii de oameni ai muncii, fara deosebire de nationalitate, construiesc orinduirea socialista, creind conditiile trecerii la comunism.

Art. 3. – In Republica Socialista Romania forta politica conducatoare a intregii societati este Partidul Comunist Roman.”

În 28 martie 1974, Nicolae Ceaușescu își dorește mai multă putere și adaugă la Constituția din 1965 articolele care îi vor permite să fie președinte. Vă rog să le citiți, chiar dacă par lungi și greoaie, ele definesc perfect dictatura:

” Art. 71. – Presedintele Republicii Socialiste Romania este seful statului si reprezinta puterea de stat in relatiile interne si internationale ale Republicii Socialiste Romania.

Art. 72. – Presedintele Republicii Socialiste Romania este ales de Marea Adunare Nationala pe durata legislaturii, in prima sesiune a acesteia, si ramine in functie pina la alegerea presedintelui in legislatura urmatoare.

Art. 73. – La alegerea sa, Presedintele Republicii Socialiste Romania depune in fata Marii Adunari Nationale urmatorul juramint:

„Jur sa slujesc cu credinta patria, sa actionez cu fermitate pentru apararea independentei, suveranitatii si integritatii tarii, pentru bunastarea si fericirea intregului popor, pentru edificarea socialismului si comunismului in Republica Socialista Romania!

Jur sa respect si sa apar Constitutia si legile tarii, sa fac totul pentru aplicarea consecventa a principiilor democratiei socialiste, pentru afirmarea in viata societatii a normelor eticii si echitatii socialiste!

Jur sa promovez neabatut politica externa de prietenie si alianta cu toate tarile socialiste, de colaborare cu toate natiunile lumii, fara deosebire de orinduire sociala, pe baza deplinei egalitati in drepturi, de solidaritate cu fortele revolutionare, progresiste, de pretutindeni, de pace si prietenie intre popoare!

Jur ca imi voi face intotdeauna datoria cu cinste si devotament pentru stralucirea si maretia natiunii noastre socialiste, a Republicii Socialiste Romania!”

Art. 74. – Presedintele Republicii Socialiste Romania este comandantul suprem al fortelor armate si presedintele Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania.

Art. 75. – Presedintele Republicii Socialiste Romania indeplineste, in conformitate cu Constitutia si cu legile, urmatoarele atributii principale:

Prezideaza Consiliul de Stat; Prezideaza sedintele Consiliului de Ministri atunci cind apare necesar; Stabileste masurile de importanta deosebita ce privesc interese supreme ale tarii, care urmeaza a fi supuse de catre Marea Adunare Nationala spre consultare poporului, prin referendum; Numeste si revoca, la propunerea primului-ministru, pe viceprim-ministrii, ministrii si presedintii altor organe centrale ale administratiei de stat, care fac parte din Consiliul de Ministri; numeste si revoca pe conducatorii organelor centrale de stat, care nu fac parte din Consiliul de Ministri; numeste si revoca pe membrii Tribunalului Suprem; In timpul in care Marea Adunare Nationala nu este intrunita in plenul sau, numeste si revoca pe presedintele Tribunalului Suprem si pe procurorul general; Acorda gradele de general, amiral si maresal; Confera decoratiile si titlurile de onoare; autoriza purtarea decoratiilor conferite de alte state; Acorda gratierea; Acorda cetatenia, aproba renuntarea la cetatenie si retrage cetatenia romana; aproba stabilirea domiciliului in Romania pentru cetatenii altor state; Acorda dreptul de azil; Stabileste rangurile misiunilor diplomatice, acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai Republicii Socialiste Romania; Primeste scrisorile de acreditare si de rechemare ale reprezentantilor diplomatici ai altor state; Incheie tratate internationale in numele Republicii Socialiste Romania; poate da imputerniciri, in acest scop, primului-ministru ori unor membri ai Consiliului de Ministri sau unor reprezentanti diplomatici; In interesul apararii Republicii Socialiste Romania, al asigurarii ordinii publice sau securitatii statului, proclama, in caz de urgenta, in unele localitati sau pe intreg teritoriul tarii, starea de necesitate.

In indeplinirea atributiilor sale, Presedintele Republicii Socialiste Romania emite decrete prezidentiale si decizii.”

Sursă foto: IICCR_G156_Ceausescu_in_Sibiu.jpg