Ziua 38 de război în Ucraina. Urmează cele mai grele lupte. Rușii devastează țara

În a 38-a zi de război în Ucraina, președintele țării, Volodimir Zelenski, descrie dezastrul provocat de forțele ruse asupra teritoriilor și populației civile.

„În urma lor rămâne un dezastru total și multe pericole, e adevărat.

Oricine se întoarce în această zonă trebuie să fie extrem de precaut. Încă este imposibil să ne întoarcem la viața normală, așa cum era ea înainte… Așteptați ca terenul să fie curățat, așteptați până ce aveți siguranța că nu mai sunt posibile bombardamente”, a transmis Zelenski.

Mai mult, ucrainenii au sesizat o comasare de trupe în regiunea Donbas, înspre orașul Harkiv, unde sunt așteptate lovituri mult mai distrugătoare.

Președintele ucrainean a mai declarat că Federația Rusă încearcă să atragă tinerii din Crimeea în război, asta pentru că în regiunile din sudul țării, liderul de la Moscova a instalat deja conducători provizorii, care nu fac altceva decât să amenințe și să constrângă populația.

Conform liderului Zelenski, înrolarea populației civile în război constituie o gravă abatere de la normele internaționale.

Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei a anunțat că trupele ruse au sporit utilizarea în război a „voluntarilor”, deși se repliază către alte zone.

Sâmbătă dimineață, 2 aprilie, forțele ucrainene declară că au respins cu succes un total de 9 atacuri, petrecute în orașele Doneţk şi Lugansk.

„Începe a treizeci şi opta zi a rezistenţei eroice a poporului ucrainean la invazia militară rusă”, a transmis Statul Major ucrainean.

De asemnea, aceeași sursă declară că rușii pare că se retrag, „probabil pentru a întări gruparea forţelor de ocupaţie în vederea continuării operaţiunilor ofensive în zonele Slobojanski, Doneţk şi Lugansk”, scrie pe Facebook instituția militară.

„Inamicul a intensificat activitatea cu aşa-numiţii voluntari”, au mai adăugat oficialii din Armata ucraineană.

Din contră, bătăliile sunt tot mai „dificile”, scrie Zelenski, în noaptea de vineri, spre sâmbătă.

„Cu toţii vrem să câştigăm. Înainte – bătălii dificile. Este încă imposibil să ne gândim că am trecut deja toate testele.

Ocupanţii îşi retrag forţele în nordul ţării noastre. Retragerea este lentă, dar vizibilă. Undeva sunt expulzaţi cu bătălii. Undeva îşi lasă poziţiile singuri”, afirmă liderul Ucrainei, într-un videoclip publicat pe rețelele sale de socializare.

Dezastrul lăsat în urmă de ruși este vizibil și pe Twitter, acolo unde oamenii postează videoclipuri care arată distrugerile.

It’s almost as if Russians have withdrawn for all the world to see the horrors they left behind https://t.co/Nc7qjAQ3MS

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) April 1, 2022