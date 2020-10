Nu și-a dat seama la început că a fost infectat cu virusul ucigaș. Era la o partidă de pescuit cu niște prieteni, în Deltă. La un moment dat nu s-a simțit deloc bine și a spus că el gvrea să se întoarcă acasă. „Baciul” spune că a avut dureri de cap groaznice în prima noapte în care au apărut semnalele.

Primele cinci zile de la debutul bolii au fost groaznice. Durerile de cap erau violente și avea transpirație abundentă .

Cum a început totul

„Am lăsat garda jos într-un singur moment, când am plecat în Deltă cu câțiva prieteni. Am plecat luni, iar joi noapte am avut dureri groaznice de cap. M-am trezit de dimineață, am cerut unui prieten două pastile și am fost bine. Seara ne-a prins ploaia când am venit de la pescuit și noaptea am avut frisoane. Următoarea zi m-au durut mușchii, începusem să tușesc și am zis «Nu mă simt bine! Hai să mergem acasă!».

Aveam stări asemănătoare cu cele unei răceli. Sâmbătă și duminică am luat pastile de răceală. Luni, trebuia să fac testul, pentru că în primul rând simțeam eu că aveam stări care se asemănau foarte mult cu cele de coronavirus. În plus, trebuia să fac testul alături de echipă. Seara am primit rezultatul pozitiv, iar marți dimineața am fost la «Matei Balș», am făcut analizele, care au fost toate foarte bune. Pe computerul tomograf a ieșit o pneumonie în progres, dar a fost ușoară. Am stat încă cinci zile cu tratament”, a povestit Gică Popescu.

După vindecare, Gică Popescu simte că organismul e foarte slăbit

Chiar și după ce a primit rezultatul negativ, Gică Popescu a continuat să simtă unele probleme. S-a convins că organismul său nu este complet refăcut după ce a văzut că nu mai poate lucra fizic. Capacitatea de efort a fost redusă considerabil, explică Popescu.

„În prima zi după ce m-am vindecat, m-am dus la sală. Eu, în mod normal, fac exerciții cu 70-90 de kilograme. Dar nu puteam să le mișc! Eu credeam că revin la forma inițială și începusem să împing, să fac efort. Pe bicicletă am transpirat incredibil. În mod normal, transpir după 20-25 de minute, dar acum, în 5 minute eram plin de transpirație și atunci mi-am dat seama că organismul nu e în regulă”, a mai spus Popescu, potrivit playtech.ro