Zi specială pentru Ludovic Orban, care împlinește, astăzi, 57 de ani. Prim-ministrul a avut activitate încă de dimineață, pentru că s-a deplasat la Aeroportul Otopeni, acolo unde i-a condus pe medicii români care au plecat în SUA pentru un schimb de experiență.

Orban este născut la Brașov, la data de 25 mai 1963, și are un frate mai mare cu un an, Leonard, cunoscut și el în spatiul public, pentru că a ocupat mai multe funcții politice. Premierul a absolvit liceul „Andrei Șaguna” din Brașov, apoi Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Universității din Brașov. Are studii postuniversitare la Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

A fost ministru al Transporturilor, în perioada aprilie 2007 – decembrie 2008.

Ludovic Orban este căsătorit cu Mihaela, o prezență discretă, despre care se știe că este psiholog și conduce o grădiniță particulară. Puțin cunoscut publicului este și Tudor, fiul celor doi. Prim-ministrul este pasionat de chitară și joacă de câte ori are ocazia șah și bridge.