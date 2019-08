Invitaţii au fost foarte susprinşi când au văzut rochia de mireasă care a întrecut toate așteptările.

„Mi-au pus fetele în mașină ‘ia-ți mireasă ziua bună’, m-am emoționat puțin. Am mers cu domnișoarele în mașină, cred că e prima oară, Tavi a mers cu fetele”, a spus Gabriela Cristea

„Ne simțim foarte bine, o să fie interesant cu fetițele. E o zi specială și frumoasă. Să știi că am avut destul de multă treabă, am dormit vreo 4-5 ore, suficient cât să am energie pentru azi. N-am avut timp să facem cununia, am făcut două fetițe. Ne bucurăm că nu am renunțat. Relația noastră e binecuvântată. Așteptăm botezul lui Iris care va fi și mai grandios”, a precizat Tavi Clonda.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu sunt nașii de cununie ai Gabrielei Cristea.

Gabriela şi Clonda s-au căsătorit civil în urmă cu patru ani, pe 30 aprilie 2015. Cei doi au împreună doua fetiţe: Victoria şi Iris, potrivit libertatea.ro

