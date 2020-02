România și Rusia se află la egalitate, scor 1-1, la finalul primei zile a întâlnirii ce se dispută la Cluj și contează pentru barajul de calificare în play-off-ul competiției.

În prima partidă, Gabriela Ruse nu i-a făcut față Ekaterinei Alexandrova și a pierdut în două seturi, scor 1-6, 4-6. „Trebuia să mă bucur mai mult, pentru că am uitat câți ani am muncit pentru a ajunge aici. Și m-am străduit atât de mult să câștig încât am uitat să mă mai simt bine pe teren”, a spus Ruse la final.

Egalitatea a fost adusă de Ana Bogdan, care a trecut de Veronika Kudermetova, scor 6-3, 6-7 (5), 6-1. „Vă iubesc foarte mult pe toți cei care ați fost prezenți astăzi în sală! Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat. Mi-ați dat o energie incredibilă!”, a transmis Bogdan.

Soarta întâlnirii se decide astăzi, după meciurile transmise de Digi Sport 1 și Telekom Sport 1

Ana Bogdan – Ekaterina Aleksandrova

Garbriela Ruse – Veronika Kudermetova

Irina Bara/Raluca Olaru – Anna Kalinskaia/Anna Blinkova

