Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu

Chiar și cei mai fanatici susținători ai lui Zelensky sunt cu gura căscată de uimire. Saci de bani și o toaletă de aur: criza corupției devorează guvernul lui Zelenski”, titrează Financial Times într-un amplu articol dedicat imensului scandal de corupție în care este implicat liderul de la Kiev. Mitul eroului Zelensky se prăbușește.

Opulentele apartamente din Kiev ale apropiaților lui Volodimir Zelenski sunt dotate inclusiv cu o toaletă din aur. Fotografii cu saci plini de bancnote și casete audio care surprind oficiali discutând despre strategii de spălare a banilor au provocat vâlvă la Kiev, dar și în presa internațională. Adrian Severin și Robert Turcescu discută în podcastul HAI Live despre situația din Ucraina și situația “eroului” de la Kiev.

Apoi, dialogul se îndreaptă și spre actualitatea internă. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

Judecătorii CCR ar putea rămâne fără unul dintre privilegii. Propunere în Senat
Europa se apără de atacurile Rusiei. Cum ar putea funcționa zidul invizibi anti‑drone
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

