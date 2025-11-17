Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu

Chiar și cei mai fanatici susținători ai lui Zelensky sunt cu gura căscată de uimire. Saci de bani și o toaletă de aur: criza corupției devorează guvernul lui Zelenski”, titrează Financial Times într-un amplu articol dedicat imensului scandal de corupție în care este implicat liderul de la Kiev. Mitul eroului Zelensky se prăbușește.

Opulentele apartamente din Kiev ale apropiaților lui Volodimir Zelenski sunt dotate inclusiv cu o toaletă din aur. Fotografii cu saci plini de bancnote și casete audio care surprind oficiali discutând despre strategii de spălare a banilor au provocat vâlvă la Kiev, dar și în presa internațională. Adrian Severin și Robert Turcescu discută în podcastul HAI Live despre situația din Ucraina și situația “eroului” de la Kiev.

