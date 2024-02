Război în Ucraina, ziua 727 . Kievul a provocat 65 de morți armatei ruse într-un atac cu rachete HIMARS. Update

Update: Armata ucraineană a lovit cu rachete HIMARS un teren de antrenament al armatei ruse în Donețk. Cel puțin 65 de soldați ruși au fost uciși, conform surselor BBC. Forțele rusești așteptau, în câmp deschis, sosirea comandantului Armatei a 29-a a Districtului Militar de Est, generalul-maior Oleg Moiseev.

Autoritățile ucrainene nu au comentat incidentul.

La câteva ore după atac, Vladimir Putin s-a întâlnit cu Serghei Șoigu care i-a vorbit depre succesele armatei ruse la Avdiivka și în alte sectoare a frontului.

A Training Ground in the Donetsk Region of Eastern Ukraine which was being used by the 39th Separate Guards Motorized Rifle Brigade of the Russian Ground Forces was Struck earlier today by several Rockets launched by Ukrainian M142 HIMARS, resulting in upwards of 65 Deaths and… pic.twitter.com/wdh6WDJ7hc

— OSINTdefender (@sentdefender) February 21, 2024