Militarii nord-coreeni au ajuns în Kursk. Un contingent de 11.000 de soldați luptă alături de ruși

„A fost discutată situaţia actuală a luptelor pe toate fronturile, cu o atenţie deosebită, desigur, pentru direcţiile Doneţk. Deşi observăm, de asemenea, activitate rusă în sudul Ucrainei. Forţele de apărare trebuie să asigure un răspuns. Astăzi, am discutat separat despre operaţiunea Kursk. În curând se vor împlini trei luni de operaţiuni active ale noastre în regiunea Kursk”, a mai spus președintele ucrainean.

Today, we discussed the Kursk Operation with our military leadership, marking almost three months of active actions in the Kursk region. This is an important operation—we maintain this “buffer zone” in designated areas near our state border.

