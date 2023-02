Sursa foto: Twitter

Zelenski a cerut în Parlamentul britanic avioane de luptă pentru Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat, miercuri, o vizită fulger la Londra pentru a le mulțumi britanicilor pentru sprijinul acordat și pentru a cere mai mult ajutor militar. Un sprijin pe care prim-ministrul britanic, Rishi Sunak, a promis să îl mențină și chiar să îl mărească, anunțând în același timp noi sancțiuni economice împotriva Rusiei. "Scopul nostru rămâne să asigurăm victoria Ucrainei în acest conflict. Agresiunea lui Vladimir Putin nu poate fi în niciun caz privită ca un succes, motiv pentru care am accelerat și am mărit anul acesta ajutorul militar acordat Ucrainei", a declarat Sunak în Camera Comunelor. "Vom continua să sprijinim Ucraina, oferind ajutor decisiv pe câmpurile de luptă în acest an", a adăugat el în total acord cu liderul opoziţiei laburiste. "Este vital să continuăm să sprijinim Ucraina împreună", a spus şi Keir Starmer.