Zeci de tineri prinși drogați la festivalurile de pe Litoral. Minivacanța de 1 Mai s-a încheiat mai repede la secția de poliție

Pentru mulți tineri, care au plecat în aceste zile să se distreze pe litoral, vacanța li s-a încheiat mult mai repede, după ce au fost prinși cu droguri.

În cazul acestor persoane, ofițerii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate și Antidrog Constanța au deschis dosare penale pentru deținere și comercializare de droguri.

În prima seară de festival, la Mamaia, Jandarmeria Constanța a anunțat că a depistat peste 20 de tineri care aveau droguri asupra lor. În plus, unul dintre aceștia, un cetățean străin a fost prins, în flagrant, chiar când se pregătea să se drogheze.

Pentru un altul, prima seară de festival s-a terminat mai repede, după ce a fost transportat la Unitatea de Primire a Urgențelor, în stare gravă, după o supradoză.

În aceste zile, la Costineşti are loc festivalul Beach, Please, unde sunt așteptați 40.000 de spectatori. În paralel, la Mamaia are loc un festivalul de muzică tehno, Sunwaves.

Apar și primele trimiteri în judecată

După marile festivaluri de anul trecut, apar și primele condamnări pentru deținere de droguri în vederea consumului.

De exemplu, un tânăr care a participat anul trecut la Electric Castle, la de la Bonțida, județul Cluj, a fost trimis în judecată pentru deținere de droguri.

Tânărul estre acuzat că a avut asupra lui patru țigări care conțineau cannabis.

”În actul de sesizare, sub aspectul stării de fapt, s-a reţinut aceea că, inculpatul, la data de 08.08.2021, în timp ce se afla pe raza localității Bonțida, …, în zona Festivalului Electric Castle, a deținut asupra sa pentru consum propriu, fără drept, 4 (patru) țigarete care conțin Cannabis în amestec cu tutun, iar în autoturismul în care se afla, …, a deținut un dispozitiv pentru mărunțit (grinder) în care s-a pus în evidență Tetrahidrocannabinol (THC), 7,3 grame Cannabis și cantitatea de 0,4 grame substanță care conține Ketamine, droguri de risc înscrise în Tabelul-anexă nr. III din Legea nr. 143/2000, în vederea consumului, fără drept”, se arată în decizia Tribunalului Cluj.