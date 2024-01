Zdob și Zdub, urări cu mesaj politic de Anul Nou

Trupa Zdob și Zdub nu a ratat, nici anul acesta, ocazia de a face urări glumețe, puse pe muzică, tuturor fanilor lor. Dar dincolo de glumă, urarea cântăreților are și un pregnant mesaj politic.

Zdob și Zdub ne urează „un cap lucid pe umeri”

Pornind de la războiul de la granițele Republicii Moldova, pornit acum aproape doi ani prin invazia lui Putin în Ucraina sau cel din Israel, început după atacul teroriștilor palestinieni din 7 octombrie, cânăreții spun că în lume este „mult necaz”.

Ei le urează compatrioților „un cap lucid pe umeri”, într-o lume în care, spun ei, Inteligența Artificială (AI) a ajuns să gândească în locul nostru „perfect și ideal”.

Dar iată și textul melodiei ce se anunță deja a fi un hit de proporțiile celor cu care băieții de la Zdob și Zdub și-au obișnuit publicul de limbă română. Cel puțin așa se pare, având în vedere că piesa lor a strâns zeci de mii de vizualizări în doar o zi de la lansare.

Urătură de Anul Nou 2024

Aho aho, copii și frați,

În lume-acum e mult necaz,

Dar vrem să vă urăm de Anul Nou acum

S-aveți și mult, și bine, ninsoare din belșug

Și pace, și recoltă, să crească după plug.

Acum când intelectul cel artificial

Gândește-n locul nostru,

Perfect și ideal,

Vrem să urăm din suflet,

Scuzați că îndrăzim,

Un cap lucid pe umeri

Și cuget vă dorim.

R: Let’s go, you know,

Vine vine anul nou,

Pleacă anul vechi acum,

Să-i urăm, deci, bunul drum!

Pornește plugușorul

Echipa Zdob și Zdub

Să fie lapte-n unger,

Să fie miere-n stup,

Să fie pace-n lume,

Să fie rod și pom,

Să nu ridice arma

Și om să tragă-n om.

Pornește trenulețul,

Ne duce-n anul nou

În care fiecare

Să fie un erou,

Să bem o Rară Neagră,

Bărbați, moșnegi, flăcăi,

Femei mereu frumoase

Și strigă lumea: Hăi!

(R)

Să trăiți, să-nfloriți,

Ca merii, ca perii

La mijlocul verii,

La anul și la mulți ani!”