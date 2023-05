Yuval Noah Harari și pericolele AI pentru omenire (III). „Sfârșitul părții dominate de oameni a istoriei”

Cum va fi afectată umanitatea de Inteligența Artificială (AI)? Cum va fi schimbată cultura noastră și ce pericole prezintă dezvoltarea acesteia? Reprezintă Inteligența Artificială sfârșitul istoriei? Vor fi capabiili indivizii să producă instrumente cu AI pentru uz propriu? Cum să reglementăm Inteligența Artificială?

Sunt câteva dintre întrebările cărora le răspunde renumitul autor Yuval Noah Harari într-o conferință dedicată acestui subiect, înregistrată recent la Montreux, în Elveția, cu ocazia unui eveniment organizat de Frontiers Forum. Evenimentul zilei vă prezintă principalele idei ale istoricului și filosofului israelian. Al treilea episod este despre intimitate și controlul emoțiilor și ideilor, pentru a face oamenii să susțină ideologii.

„Social media a devenit un câmp de luptă pentru controlul atenției umane”

„În orice bătălie politică pentru inimă și minți, intimitatea este cea mai eficientă armă dintre toate, iar AI tocmai a dobândit capacitatea de a crea intimitate cu sute de milioane de oameni pentru că, după cum probabil știți cu toții în ultimul deceniu social media a devenit un câmp de luptă pentru controlul atenției umane.

Acum, cu noua generație de inteligență artificială, lupta se schimbă de la atenție la intimitate și aceasta este o veste foarte proastă.

Ce se va întâmpla cu societatea și psihologia umană, pe măsură ce inteligența artificială se va lupta cu inteligența artificială într-o bătălie pentru a crea relații intime care pot fi apoi folosite pentru a ne convinge să cumpărăm anumite produse sau să votăm pentru anumiți politicieni. Chiar și fără a crea o intimitate falsă, noile instrumente de inteligență artificială ar avea un efect imens asupra noastră, ar influența opiniile și viziunea noastre asupra lumii.

„Google este îngrozit”

Oamenii, de exemplu, ar putea ajunge să folosească un singur consilier AI ca sursă pentru toate informațiile de care au nevoie. Nu e de mirare că Google este îngrozit, pentru că apare un moment în care nu ai de ce să te obosești să cauți când poți cere pur și simplu „Oracolului” să-ți spună tot ce vrei tu să știi.

Și industria de publicitate ar trebui să fie și ea îngrozită, pentru că apare ideea că de ce să citesc un ziar, când pot cere pur și simplu „Oracolului” să-mi spună ce este nou. Și care este rostul reclamelor, când pot cere pur și simplu „Oracolului” să-mi spună ce să cumpăr. Deci există o șansă ca, într-un timp foarte scurt, întreaga industrie publicitară să se prăbușească.

Nu este vorba despre sfârșitul istoriei umane, nu este sfârșitul istoriei, ci doar sfârșitul părții dominate de oameni din ceea ce numim istorie. Este interacțiunea dintre biologie și cultură, dintre nevoile și dorințele noastre biologice, cum ar fi mâncarea sau sexul și creațiile noastre culturale, cum ar fi religiile și legile. Istoria este procesul prin care religiile și legile se dezvoltă, interacționează cu mâncarea și sexul. Acum, ce se va întâmpla cu cauza acestei interacțiuni a istoriei când IA va prelua cultura.

„Tot ce a fost produs timp de mii și mii de ani va fi digerat de AI”

În câțiva ani, IA ar putea devora întreaga cultură umană. Tot ce a fost produs timp de mii și mii de ani va fi digerat de AI și va începe să curgă un potop de noi creații culturale, noi artefacte culturale.

Și nu uitați că noi, oamenii, nu avem niciodată acces direct la realitate, suntem mereu înconjurați de cultură și experimentăm mereu realitatea prin intermediul unei experiențe culturale, iar opiniile noastre politice sunt modelate de relatările jurnaliștilor și de anecdotele prietenilor de pe

Anterior, acest cocon cultural a fost întotdeauna țesut de alte ființe umane. Produsele revoluționare anterioare, cum ar fi tipografiile, radiourile sau televizoarele au ajutat la răspândirea ideilor și creațiilor culturale ale oamenilor, dar nu au putut niciodată crea ceva nou prin ele însele. O tipografie nu poate crea o nouă carte, aceasta este întotdeauna scrisă de un om.

„Cultura IA va merge cu îndrăzneală acolo unde nici un om nu a mai ajuns”

Acum AI poate crea idei complet noi, o nouă cultură și marea întrebare este ce va fi aceasta. Cum va fi să trăim realitatea printr-o prismă produsă de o persoană non-umană, de o inteligență extraterestră.

În primii câțiva ani, probabil că inteligența artificială va imita în mare măsură prototipurile pe care le va crea omul. Prototipurile umane care au alimentat-o la începuturile sale, dar cu fiecare an care va trece, cultura IA va merge cu îndrăzneală acolo unde nici un om nu a mai ajuns.

Așa că dacă, timp de mii de ani, noi, oamenii, am trăit în visele și fanteziile altor oameni, am venerat dumnezei, am urmărit idealuri de frumusețe, ne-am dedicat viețile noastre unor cauze care își aveau originea în imaginația unui poet, profet sau politician uman. În curând ne-am putea trezi trăind în visele și fanteziile unui extraterestru, superior în inteligență.”

Yuval Noah Harari este istoric, filosof și autor al unor best seller-uri precum „Sapiens: Scurtă Istorie a Omenirii” (2014), „Homo Deus: Scurtă Istorie a Viitorului” (2016), „21 de lecții pentru secolul XXI” (2018), precum și a seriei „Sapiens: O Istorie Ilustrată” (lansată în 2020, alături de David Vandermeulen și Daniel Casanave). Yuval Noah Harari predă la Universitatea Ebraică din Ierusalim.