Monden Xonia vrea să dea în judecată Poliția Română. Raportul toxicologic a ieșit negativ







Răsturnare de situației în cazul artistei care în urmă cu un an a fost prinsă de polițiștii de la Brigada Rutieră sub influența alcoolului și a substanțelor interzie. Aproape un an mai târziu, potrivit legiștilor, s-a dovedit că Xonia nu era drogată.

Xonia intenționează să dea în judecată Poliția Română. Artista a fost oprită de polițiști în trafic anul trecut, iar drugtestul efectuat de agenții de la Rutieră a indicat că vedeta consumase cocaină. Aproape un an mai târziu, potrivit legiștilor, s-a dovedit că aceasta nu era sub influența substanțelor interzise.

Cântăreața, pe numele ei real Loredana Sachelaru, a așteptat un an pentru a demonstra că nu consumase cocaină, așa cum susțineau agenții de la Brigada Rutieră a Capitalei.

Xonia scapă de acuzațiile penale

Xonia scapă astfel de acuzațiile penale, inclusiv de cele legate de faptul că a condus în România fără un permis valabil. Cântăreața intenționează acum să dea în judecată poliția și solicită scuze publice pentru falsa incriminare.

„Contrar așteptărilor organelor de cercetare, la rezultatul problelor prelevate de la Xonia rezultatul a fost zero. Aceasta nu a consumat alcool, nu a consumat cocaină.

A avut luni în care a fost la limita depresiei. Plângea. Se temea să nu o aresteze. Atât de agresivă a fost opinia publică și oamenii pentru că au vorbit urât la adresa ei. I-au trimis tot felul de mesaje drogato, bețivooo.

Este revoltător faptul că un test folosit oficial în România poate să arate substanță activă cocaină prezentă în organism, iar rezultatele de sânge nu.

Ceea ce înseamnă că acest aparat nu este conform sau nu reflectă realitatea. Sau marja de eroare este atât de mare, încât o mare parte din rezultate sunt contrare realității”, a declarat avocata Xoniei, Katia Cicală, potrivit știrileprotv.ro.

Ce s-a întâmplat în urmă cu un an

Xonia a fost oprită de polițiștii de la Brigada Rutieră pe data de 23 iunie 2023, pentru un control de rutină pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Oamenii legii au constatat că artista se afla la volan sub influența băuturilor alcoolice. De asemenea, rezultatele aparatului drug test a arătat că Xonia consumase și substanțe interzise.

Cântăreața a transmis, la câteva ore distanță de la incident, un mesaj prin care și-a expus propriul punct de vedere privind cele întâmplate Artista a spus că nu a consumat niciodată substanțe interzise și chiar a mers de bunăvoie la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru prelevarea de probe biologice. Xonia susținea la acea vreme că aceasta este singura modalitate prin care poate să arate că este nevinovată.