Fotografie unică cu Xi Jinping la podul Golden Gate, dezvăluită de Joe Biden

Miercuri, 17 noiembrie, președintele american Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping s-au întâlnit la San Francisco. Întâlnirea a avut loc cu ocazia summitului de cooperare economică Asia-Pacific.

Joe Biden i-a arătat președintelui chinez o fotografie din 1985. În poză apare Xi Jinping în tinerețe, aflat în vizită în Statele Unite, cu Podul Golden Gate în fundal. Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, Biden i-a arătat fotografia de pe telefonul său mobil.

At the welcome dinner by friendly organizations in the U.S., President Xi noted that his first visit to the U.S. in 1985 started from San Francisco, which formed his first impression of this country. Today he still keeps a photo of him in front of the Golden Gate Bridge. pic.twitter.com/R6vpjg9hhA

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 16, 2023