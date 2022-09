Wizz Air se bucură de necazul companiei Blue Air. Rivalii profită de oportunitate. „Vă acoperim noi”

După ce Blue Air a anunțat ieri că suspendă toate zborurile din România din cauza faptului că toate conturile i-au fost blocate, Wizz Air a criticat compania rivală și a sărit în ajutorul pasagerilor afectați.

Wizz Air a lansat o companie cu titlul „Don’t be blue, we got you covered” („Nu fiți albastru, vă acoperim noi”), în care anunță oferte de zboruri de la 49,99 de euro pentru românii afectați de anulările Blue Air.

Compania aeriană ungară Wizz Air a anunțat că, în contextul crizei de la Blue Air, va suplimenta frecvența zborurilor pe mai mult de 30 de rute existente de la Cluj, SIbiu, Iași și Bacău. Pasagerii vor avea ocazia să ajungă la destinație în această vineri.

De asemenea, Wizz Air va mai aduce, de luna viitoare, încă 5 avioane în baza de la București, iar numărul acestora va ajunge astfel la 17. Compania nu va crește prețurile, iar pasagerii vor putea cumpăra bilete de 49,99 euro. Aceștia susțin că nu vor face profit pe seama acestor bilete, ele fiind „tarife de salvare”.

Wizz Air, cu un pas în fața companiei Blue Air

„Tariful de 49,99 pentru pasagerii aflați în dificultate este unul corect. Eu încerc să ajung la Budapesta diseară sau mâine și prețul pentru un zbor de o oră este de 300 de euro”, afirmă un reprezentant al companiei.

Cu toate astea, Wizz Air a subliniat că numărul biletelor este limitat. „Nu sunt disponibile bilete tot timpul, dar colegii mei lucrează să suplimenteze aceste zboruri. De când s-a lansat oferta aseară, s-au tot făcut rezervări. Multe, nu știm exact câte”, a precizat acesta.

Nu este însă prima dată când Wizz Air atrage pasageri de la alte companii. După ce Ryanair a anunțat pe 8 iulie că s-au împlinit 34 de ani de la prima cursă, Wizz Air a transmis că oferă, cu această ocazie, 15% reducere pentru clienți.

Compania aeriană Blue Air a anunțat marți că va suspenda toate zborurile din România, începând de astăzi, 6 septembrie, până Luni, 12 septembrie 2022, din cauza faptului că toate conturile i-au fost blocate. Mulți pasageri au rămas blocați în aeroporturi și nu au mai putut ajunge acasă, potrivit Economedia.ro.