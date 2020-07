Starul de la Hollywood a negat acuzațiile de violență asupra fostei sale soții și a dat în judecată publicația engleză The Sun după ce într-un articol din 2018 a fost catalogat drept „bătăuș de soții”.

Avocatul lui Depp, David Sherborne, a declarat instanței de judecată că echipa de apărători a decis că nu este nevoie de declarațiile celor două.

Ambele erau așteptate să depună mărturie în favoarea lui Depp.

Vanessa Paradis, care a avut o relație de mai bine de 14 ani și doi copii cu el, a declarat în cadrul unei audieri preliminare în acest caz: „Îl cunosc pe Johnny de mai bine de 25 de ani. Am format un cuplu timp de 14 ani și am crescut doi copii împreună. În toți acești ani am cunoscut o persoană și un tată drăguț, atent, generos și non-violent, adăugând că „nu a fost niciodată violent sau agresiv cu mine”.

Miercuri, instanța trebuia să asculte mărturia actriței Winona Ryder, care a fost logodită cu Depp în anii 90.

Eroul din saga „Piraţii din Caraibe“ a dat în judecată, la Înalta Curte de la Londra, tabloidul „The Sun“ şi societatea editoare NGN, care au publicat un articol apărut în aprilie 2018 în care era dovedit că şi-a lovit fosta soţie. Actorul în vârstă de 57 de ani afirmă că Amber Heard, 34 de ani, a construit împotriva lui un dosar în timpul căsătoriei lor de doi ani, încheiată cu un divorţ în 2017, cu scopul de a avansa în carieră pe cheltuiala lui.

Avocații săi spun că articolul lăsa să se înțeleagă că există „dovezi incontestabile ” conform cărora Depp ar fi agresat-o pe Amber Heard în mai multe rânduri și că s-a temut pentru viața ei”.

NGN apără articolul ca fiind adevărat și spune că Johnny Depp ”își controla și abuza verbal și fizic partenera, în special atunci când era sub influența alcoolului și/sau a drogurilor”.