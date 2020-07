Au început deja marile manevre pentru crearea unei superchat care va reuni miliarde de utilizatori. Având în vedere cele 2,5 miliarde de conturi active pe Facebook în luna aprilie, celelalte 2 de pe WhatsApp și cele un miliard și 300 milioane pe Messenger, putem ajunge la peste 5 miliarde. Evident, fiecare dintre noi are mai multe profiluri și în multe cazuri este înregistrat chiar pe toate cele trei platforme, astfel încât cifra trebuie revizuită în jos. Dar chiar şi aşa, dimensiunea este impresionantă. Excluzând China, va deveni canalul integrat pe care va comunica toată lumea.

Menlo Park a început să lucreze la sistemul de comunicații „inter-social” anunțat deja cu ceva timp în urmă la începutul anului trecut. Atunci când Mark Zuckerberg a afirmat că viitorul produselor sale va fi intim, privat, că social media se va muta progresiv din pieţele virtuale în locuri mai restrânse. Însă nu înainte de 2020. Nu este o coincidență faptul că în ultimele luni au sosit diverse actualizări pentru grupuri şi că recent, au fost lansate Camerele. Lockdownul din întreaga lume, chiar cu beţia convorbirilor în direct, au accelerat nevoia de canale paralele pentru a comunica într-un mod sigur și mai puțin haotic. Primii paşi în această direcţie au fost făcuţi de dezvoltatorul italian Alessandro Paluzzi, care a identificat câteva detalii ascunse între codurile de programare ale versiunilor beta ale celor trei aplicații destinate să fuzioneze, cel puțin în ceea ce privește mesageria.

Într-o serie de tweet-uri, Paluzzi a lansat câteva ecrane pe care sunt vizibile anumite secțiuni ale aplicațiilor. De exemplu, printre setările personale de pe Instagram există o voce, „Get Messenger in Instagram”, adică „Obţine Messenger pe Instagram”, modificată și în „Update Messaging” cu sigla Messenger, care oferă posibilitatea de a discuta fără soluție de continuitate, făcând salturi între cele două programe. Așa cum confirmă de altfel și un alt ecran de introducere dedicat utilizatorilor: „There’s a new way to message on Instagram”. „Există un nou mod de a trimite mesaje pe Instagram”.

Mesaje, autocolante, reacții: nu ar trebui să lipsească nimic, în sensul că experiența ar trebui să devină din ce în ce mai asemănătoare de ambele părți. Conform unei scheme care va lăsa aplicațiile să fie autonome pentru funcțiile lor distinctive, dar le va conecta din ce în ce mai mult în ceea ce privește comunicarea între utilizatori. Pe de altă parte, Menlo Park nu mai comunică de ceva timp în manieră granulară datele utilizatorilor activi, limitându-se să ilustreze audiența generală a produselor sale. Același discurs pe Messenger: unde se vede ecranul prin care utilizatorii vor fi informați că pot vorbi cu cei de pe Instagram.

Nu numai. Sistemul ar putea permite recuperarea postărilor partajate prin cele două chaturi, pentru a le republica în vreun fel, indiferent dacă pe Facebook sau Instagram. Dar este un drum pentru care în acest moment nu există indicii. Alte semnale de integrare provin și din partea WhatsApp: dacă deja de mai multe săptămâni este posibilă deschiderea unei Camere pentru a conversa cu până la 50 de utilizatori, tot dezvoltatorul italian și WABetaInfo au descoperit cum Facebook pregătește sisteme care vor permite conversaţii între cel mai folosit chat din lume și platforma mamă. De exemplu, prin construirea unei baze de date partajate care va orchestra și alinia funcționalitatea WhatsApp (dacă un contact este blocat, dacă o conversație a fost arhivată, dacă notificările push sunt activate și așa mai departe) pe Messenger.

Sursa: Rador