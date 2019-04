Siguranța convorbirilor pe WhatsApp, un mit spulberat

Fondatorul Facebook și proprietarul aplicației, Mark Zuckerberg, a declarat că „echipa WhatsApp este obsedată de crearea unui mediu intim în fiecare aspect al produsului, care oferă o criptare integrală a mesajelor” astfel încât textele, pozele, clipurile video, mesajele vocale, documentele, actualizările de stare și apelurile nu pot fi accesate de terți. Cu toate acestea, atât primarul Capitalei Gabriela Firea, cât și directorul Telekom Andreas Elsner au lansat în spațiul public o serie de afi rmații cel puțin surprinzătoare.





În vreme ce edilul a acuzat-o pe Ministrul de Interne Carmen Dan, în cadrul ședinței CEx PSD de la Neptun, că a prezentat hârtii ce conțineau discuții private de pe WhatsApp, susținând deopotrivă că aceasta a avertizat-o că astfel de mesaje se pot intercepta ușor, directorul Telekom anunța că în România sunt 2.5 milioane de români care folosesc Whatsapp și că el însuși nu ar scrie nimic pe această aplicație.

EvZ a contactat Serviciul Român de Informații (SRI), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), biroul de presă al aplicației WhatsApp, dar și avocați români, cu scopul de a informa opinia publică dacă discuțiile purtate pe această aplicație se pot sau nu intercepta și dacă pot fi folosite, de pildă, ca probe în instanță.

SRI poate aduce discuții de pe aplicație în instanță?

La câteva zile după ce, printr-o adresă oficială, am întrebat SRI-ul dacă poate intercepta mesajele transmise prin intermediul aplicației, văzând că nu primim niciun răspuns, l-am contactat telefonic pe reprezentatul biroului de presă Ovidiu Marincea, căruia i-am solicitat să ne transmită un răspuns oficial din partea insituției pe care o reprezintă privind următoarele chestiuni:

Serviciul Român de Informatii are posibilitatea de a intercepta mesajele transmise prin intermediul aplicatiei WhatsApp? Dacă da, în ce condiții? Se solicită mesajele reprezentaților companiei sau sunt interceptate direct? Un schimb de mesaje scrise în aplicatia WhatsApp poate reprezenta o probă în instanță dacă este furnizată de către SRI?

Răspunsul a venit la scurt timp după discuția telefonică și îl redăm integral: „Vă mulțumim pentru interesul pe care îl acordați activității Serviciului Român de Informații. Vă informăm că datele solicitate, respectiv elemente concrete cu privire la capabilităţile Serviciului, se circumscriu dispoziţiilor art.17 lit.g) din Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, modificată şi completată, date care sunt exceptate de la comunicare publică, potrivit art.12 alin.(1) lit.a) din Legea nr.544/2001”.

SRI-ul întâi ascultă, iar după cere mandat

Avocatul Bogdan Bărbuceanu a declarat pentru EvZ că SRI-ul poate accesa cu ușurință mesajele scrise pe WhatsApp și că, mai mult, întâi interceptează, iar abia apoi apare un mandat. „Zvonul care circulă printre inculpați, conform căruia aplicația Whatsapp nu e interceptată, e o prostie! SRI-ul vede inclusiv mesaje scrise și care nu au fost încă trimise. Există posibilitatea accesării telefonului în baza unui mandat. SRI-ul mai poate intercepta, iar după cere mandatul, pentru ca apoi să percheziționeze informatic și să spună că astfel a obținut mesajele. Niciun serviciu din lume nu lucrează ca la carte. Altfel nu ar avea informații. E un du-tevino cu legalitatea interceptărilor. Dacă există un mandat de interceptare, tot ceea ce este stocat în telefon se interceptează. Totodată, telefonul poate fi folosit ca microfon ambiental. Se pot face înregistrări de la câțiva kilometri distanță amplasând o rază laser pe geam. Chestia cu interceptatul telefoanelor e deja depășită”, a declarat avocatul Bogdan Bărbuceanu.

Problemele ridicate nu sunt nici de competența STS-ului

„Vă informăm că nu putem da curs solicitării dumneavoastră, întrucât aspectele prevăzute nu sunt de competența instituției noastre”, se arată în răspunsul STS-ului către Evenimentul zilei.

Deci cine e timpanul țării?

Avocatul Adrian Cuculis a declarat pentru Evz că STS-ul este, de fapt, ”timpanul țării”. „La nivel de percepție, toată lumea știe că mesajele de pe WhatsApp nu se pot înregistra. De asemenea, mai cunoaștem că urechea și timpanul țării este STS-ul, așa că n-ar fi rău să ne uităm puțin în lege și să vedem cine beneficiază de ea. Lista utilizatorilor reţelelor de telecomunicaţii speciale este următoarea: Parlamentul României, Preşedinţia României, Guvernul României, Instituţiile care desfăşoară activităţi în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, Administraţia publică centrală şi locală şi unităţile aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea acesteia care desfăşoară activităţi de interes public naţional. Adică, pe scurt, cam toți cei care dețin forța coercitivă a statului. Astfel, la nivel declarativ, WhatsApp nu poate fi înregistrat, însă “off the record” cum se face că regăsim stenograme ale discuțiilor de pe WhatsApp în dosare? Se ridică problema următoare: dacă STS-ul declară că nu are o asemenea tehnologie de ce apar totuși asemenea înregistrări? Putem discuta oare despre folosirea unor mijloace ilegale de obținere a datelor? Ei bine, dacă aceste stenograme sunt obținute ilegal, atunci în mod definitiv ele nu vor putea face obiectul unui probatoriu în instanță, și, mai grav, dacă se constată asta, după ce o persoană este condamnată, statul are de plătit serios. În materie de înregistrare -supraveghere cunoaștem faptul că CCR a dat de pământ cu înregistrările făcute de SRI și nu direct de către organele de urmărire penală. Subiectul WhatsApp este extrem de sensibil, iar dacă WhatsApp promite că aceste convorbiri nu se pot intercepta, dar ele apar totuși în dosare, o să facem un raționament de bun simț și o să legăm totul de „protocoale” încheiate cu WhatsApp! Producătorul de soft, după părerea mea, la fel precum compania Iphone ar putea sa spună „pas” oricărei solicitări de intruziune în sistemele lor, a oricărei autorități. Ne punem iarăși întrebarea: În ce manieră să privim probatoriul obținut de pe Whatsapp? Legal sau ne mai gândim?”, a declarat pentru EVZ avocatul Adrian Cuculis.

