What’s Up a fost săltat de poliție după ce a fost violent cu o femeie, cel mai probabil cu iubita sa, notează Spynews.ro. Luni, 9 decembrie, în jurul orei 19.30 au intervenit polițiștii, în urma unui scandal monstru care a avut loc la domiciliul noii sale iubire, Alice.

În momentul în care i s-au pus cătușe artistului, acesta a fost recalcitrant, noteză sursa citată. Intervenția a avut loc la apartamentul iubitei sale din centrul Capitalei.

În prezent, artistul formează un cuplu cu Alice Badea (33 de ani), o blondă superbă, tot artistă. Este violonistă, profesor de muzică și fondator a două școli de muzică din București. Se presupune că cei doi formează un cuplu de trei luni de zile.

What’s Up, specialist în bătăi cu femei

What’s Up a încheiat de curând relația cu Simina, cu care a format un cuplu timp de 9 ani de zile. Cântărețul nu este la singurul episod violent. În urmă cu 5 ani, Simina a fost snopită în bătaie și umilită în Centrul Vechi.

„Doamna a venit cu două persoane: iubitul ei (n.r. What’s Up) și un prieten de-al lui. Ea conducea mașina. Ei au coborât să comande o shaorma. Am văzut cum a luat-o la bătaie. Au luat-o amândoi la bătaie! Nu am mai văzut așa ceva. I-au dat cu shaorma în față, cu pumnii și cu picioarele… Și cu scrumiera. A luat scrumiera și a spart geamul de la fast-food. Fata zbiera, plângea”, a povestit un martor ocular pentru Antena.

La acea vreme, Simina i-a luat apărarea cântărețului, afirmând că de fapt a fost o „joacă”.

