O problemă urât mirositoare. WC-ul Judecătoriei Craiova a crăpat și justițiabilii își fac nevoile pe unde apucă

Grupul sanitar Judecătoriei Craiova a crăpat la propriu, de aproape o lună, iar justiţiabilii sunt puşi înt-o situaţie jenantă şi neplăcută totodată





Unii dintre ei se plâng că au fost nevoiţi să părăsească sediul instanţei şi să alerge prin oraş în căutarea unei toalete. Oameni de vârste şi condiţii sociale diferite au ajuns să-şi facă nevoile pe la colţurile instituţiei sau prin parcarea învecinată, informează colegii de la ziarul oltenesc Gazeta de Sud. Iată ce experienţă a avut un craiovean care în urmă cu ceva timp a trecut pragul instanţei de judecată, fiind parte într-un proces. „La Judecătoria Craiova, grupul sanitar este închis de o lună sub motiv că este defect. Gândiţi-vă, sunt oameni bătrâni, bolnavi. Ce fac? Îşi fac nevoile pe lângă instituţie sau fac pe ei? Eu, de exemplu, am fost pus într-o astfel de situaţie şi am fost nevoit să iau maşina, să fug acasă. Partea proastă e că nici toaleta publică de lângă Judecătorie nu funcţionează. Este o instituţie publică şi în mod normal trebuie să existe un WC pentru public“, spune în sesizarea sa Mihai Moraru.

„Accesul este restricționat o lună de zile”

Problema toaletei este ridicată şi de avocaţi, deşi aceştia folosesc mai rar grupul sanitar din incinta instanţei. „Toaleta este defectă şi, prin urmare, accesul este restricţionat cam de o lună. Am înţeles că există varianta unei toalete ecologice, aflate în afara clădirii. Pentru persoanele care vin la procese este utilă. Sunt oameni care vin din mediul rural, din alte localităţi. Este o necesitate şi este firesc să existe o toaletă într-o astfel de instituţie“, este de părere un avocet, citat de gds.ro.

Soluția: o toalteă ecologică situate înafara clădirii

Pe uşa singurului grup sanitar din incinta Judecătoriei Craiova stă scris cu majuscule „DEFECT“, iar intrarea este blocată cu câteva stinghii de lemn. Situaţia este cunoscută de reprezentanţii instanţei. „Grupul sanitar din incinta instituţiei şi care deserveşte publicul este defect. Este o defecţiune majoră, deoarece conducta de canalizare este spartă şi trebuie înlocuită. Tribunalul Dolj, care este ordonatorul principal de credite, a contactat o firmă şi aceasta a început deja lucrările. Sunt, însă, lucrări de durată, fiindcă trebuie schimbată toată coloana de canalizare, atât cea din clădire, cât şi cea din exterior. Între timp, am înţeles că a fost amplasată o toaletă ecologică în imediata vecinătate a Judecătoriei, pentru folosinţa publicului“, a precizat Nicoleta Popescu, purtătorul de cuvânt al Judecătoriei Craiova.

Florian Walter, UCIDERE DIN CULPA? Fiul face acuzatii SOC! Plangere penala depusa dimineata

Pagina 1 din 1