Doi vasluieni ajunși vedete peste noapte cu ajutorul emisiunii Acces Direct. Veronica Stegaru, supranumită Vulpița, spune că trăiește când o poveste de dragoste, când un coșmar alături de Viorel, bărbatul din viața ei, cu care are o fetiță.

Până nu cu mult timp în urmă, îi cunoștea tot satul Blăgești, din județul Vaslui. Azi, îi știe toată România, după ce și-au pus poalele-n cap la Acces Direct. Și i-ar fi știut întreaga lume dacă Vulpița chiar era studentă la Oxford, așa cum a scris la profilul de Facebook.

De fapt, tânăra moldoveancă doar s-a distrat completând cu date false profilul de pe pagina de socializare. „Nu, decât pe lângă casă, am spălat… Da, am mers la școală, am 8 clase, iar la învățătură am fost așa și așa”, a mărturisit Vulpița în cadrul unei ediții de la „Acces Direct”. Așadar, Veronica Stegaru are, la 22 de ani, doar opt clase terminate și își duce viața „pe lângă casă”, mai scrie cancan.ro.

Cum nici vorbă de Oxford, amicii virtuali i-au taxat imediat minciuna. Atât ea, cât și Viorel Stegaru și-au primit porția de ocară: „Băi, tăntălău puturos, lucrezi la «Acces Direct» și ai studiat la Oxford? Tu nu știi să vorbești românește! Uoooăăă! Dihanie, du-te cu Vulpița la copil! Inculților!”, „Faceți Vasluiul de râs și, în general, toată Moldova. Plecați dracului de acolo, nesimțiților!!!!”, „Analfabetule, ce dracu scrii la profil?!?”, „Băi, puturoșilor, duceți-vă acasă, la copil, nu stați pe spinarea oamenilor, la muncă cu voi!”.

