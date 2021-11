Vreți să știți unde trăiesc Bill Gates, Zuckerberg, Bezos şi Buffett? Nu vă puteţi imagina viaţa de huzur a miliardarilor

Președintele executiv al Oracle, Larry Ellison, în vârstă de 72 de ani, are un portofoliu extins de imobiliare. El a cumpărat mari părți din cartiere întregi din Malibu și din jurul Lacului Tahoe. El deține un conac Beechwood de 70 de milioane de dolari în Newport, Rhode Island; o vilă cu grădină în Kyoto, Japonia; și 98% din pământul Lanai, a șasea insulă ca mărime din Hawaii, pe care a achiziționat-o în 2012 pentru 500 de milioane de dolari, potrivit rapoartelor publicate. Proprietatea sa din Woodside, California, cu o valoare estimată la 110 de milioane de dolari, este modelată după arhitectura japoneză din secolul al XVI-lea, cu un lac de 2,3 acri creat de om.

4. Mark Zuckerberg are o casă în valoare de 55,5 miliarde de dolari în Palo Alto, California

Deși cel mai inteligent investitor de pe pământ deține mai multe investiții imobiliare, Buffett, în vârstă de 86 de ani, este cunoscut pentru că trăiește modest. Casa lui se află într-un colț din Omaha, Nebraska, pe care a cumpărat-o în 1958 pentru 31.500 de dolari. Domnul Buffett locuiește acolo de atunci. Casa, construită inițial în 1921, a suferit mai multe extinderi pentru a o face o casă confortabilă de 6.500 de metri pătrați pentru bărbatul care are o avere netă de peste 65,5 miliarde de dolari.

În ceea ce privește reședința, el are o fermă de 165.000 de acri în West Texas, o casă pe malul mării în statul Washington, trei apartamente unite în Century Tower din Manhattan și o proprietate de 12.000 de metri pătrați în Beverly Hills , care îl are pe Tom Cruise ca vecin, potrivit către Forbes. Casa lui din Medina, Washington, aproape de sediul Amazon, are 5,35 acri și aproximativ 29.000 de metri pătrați de spațiu de locuit. Pe lângă casa principală, există și o căsuță pentru îngrijitor și un adăpost pentru bărci de 4.500 de metri pătrați pe lacul Washington.

Bezos, în vârstă de 52 de ani, aflat în procesul de construire a imperiului său de comerț electronic, a acumulat multe proprietăți imobiliare de-a lungul anilor, câștigându anul trecut locul 26 pe lista celor mai mari proprietari de terenuri din America, publicată de The Land Report.

2. Jeff Bezos are o casă în valoare de: 67 de miliarde de dolari la Medina, Washington

Gates, în vârstă de 60 de ani, își petrece cea mai mare parte a timpului la conacul său de 66.000 de metri pătrați din Medina, Washington, poreclit Xanadu 2.0 după proprietatea personajului din titlu din Citizen Kane. Conacul are vedere la lacul Washington. Dlui Gates i-au luat șapte ani și 63,2 milioane de dolari pentru a construi această casă, care este plină cu o mulțime de caracteristici de înaltă tehnologie. El a achiziționat lotul pentru 2 milioane de dolari în 1988, dar acum valorează aproximativ 170 de milioane de dolari, potrivit înregistrărilor publice.

Pe locul 6 se află fostul primar al orașului New York Michael Bloomberg, CEO al companiei omonime Bloomberg LP, care are o avere netă de 45 de miliarde de dolari. Acești șase cei mai bogați multimiliardari au un total de 363,3 miliarde de dolari la retragerea lor, majoritatea fiind încă deținute ca participații la companiile pe care le-au fondat.

6. Michael Bloomberg Valoare: 45 de miliarde de dolari Acasă: Manhattan, New York

Fostul primar al orașului New York, Michael Bloomberg, în vârstă de 74 de ani, are peste o duzină de proprietăți în întreaga lume. Își petrece cea mai mare parte a timpului la casa sa din Upper Estate Side, dar deține și proprietăți în Hamptons din New York, precum și în Londra, Bermuda, Colorado și Florida.

Casa lui Bloomberg, situată la 17 East 79th St., se întinde pe cinci etaje cu un exterior de calcar. În timpul celor trei mandate ale sale ca primar, Bloomberg a locuit în casă în loc de Gracie Mansion. Cu toate acestea, se pare că are un plan de a-l transforma într-un mega-conac. Din 1989, el a cumpărat treptat unități de la 19 East 79th St., cooperativa care se află chiar lângă reședința lui actuală. Din cele șase unități din clădirea albă în stil renaștere grecească din 1880, Bloomberg deține acum cinci dintre ele, potrivit The New York Observer.