Experiment. Priviți ce se întâmplă când vă frecați la ochi. Rezultatul este înfiorător. VIDEO

Un medic oftalmolog a făcut un experiment cu un pacient sănătos care îşi freacă ochii pentru a afla cum influențează sănătatea generală a ochilor.

Daniel Gatinel, medic oftalmolog și șef al departamentului de chirurgie a Fundației Rothschild, a făcut un RMN unui pacient sănătos care se freca la ochi pentru a vedea dacă ar putea cauza anumite afecțiuni oculare. Rezultatul a fost înfiorător.

Videoclipul lansat a devenit viral până astăzi. Când îți freci globii oculari, craniul este afectat într-un mod dezgustător.

*Psst* Hey kid, wanna see an MRI of what happens when you rub your eye? pic.twitter.com/vn07gPmBdZ

— T🦃ny H🦃 Tran (@TonyHoWasHere) November 9, 2021