Vremea rea loveşte cu furie. Alunecări, ruperi de nori și zăpadă







Ploi neîntrerupte, Zăpadă. Alunecări de teren. Furtuni. Vremea rea se deplasează spre Italia și provoacă probleme în estul Liguriei, în Toscana, în estul Lombardiei și Triveneto, aducând și zăpadă în Alpi. Vremea rea se va muta apoi spre est, aducând precipitaţii abundente din Liguria până în Campania.

De la valul puternic de vreme rea din Toscana, unde a fost emisă alerta portocalie pentru zonele nordice, la nivelul de pericol galben pentru risc hidraulic și hidrogeologic din zona Vicenza și până la zăpada de pe autostrada Brenner, meteorologii se tem de o înrăutățire a condiţiilor meteo care va implica în cele din urmă întregul teritoriu național.

Marţi dimineaţa, înainte de 8 dimineața, la Florența a avut loc o rupere de nori, iar capitala regiunii Toscana a fost lovită de vânt și de o furtună foarte puternică care a făcut ca în două ore să cadă aproximativ 40 de milimetri de apă. Fenomenul a provocat diverse inundații rutiere și dificultăți în receptivitatea sistemului de canalizare. Poliția municipală a anunțat că echipele de intervenție lucrează în mai multe zone ale orașului, inclusiv pentru a elibera mai multe pasaje subterane inundate.

Vremea rea face ravagii în Italia

În regiunea Emilia Romagna, din cauza rafalelor puternice de vânt, piscina din municipiul Ozzano dell'Emilia, zona Bologna, a fost descoperită. Primarul Luca Lelli a postat un video pe Facebook. "Înspăimântător pentru cei dinăuntru, dar din fericire nu sunt răniți - a spus primarul -. Piscina a fost evacuată, vă rog să nu veniți, așteptăm pompierii".

Autostrada 641 din Passo Fedaia, în Trentino, a fost închisă circulației în ambele sensuri din motive de siguranță. „Dimineața târziu, zăpada căzută de pe versantul de deasupra pe carosabil a împiedicat deplasarea, blocând trecerea unor autovehicule. Nu au fost raportaţi răniți” – informează Serviciul Provincial de Gospodărire a Drumurilor, citat de repubblica.it.

Vremea rea de această dimineață a provocat și perturbări în traficul feroviar, cu probleme în nodul Florenței între stațiile Campo di Marte și Statuto începând cu ora 10.40. Traficul, explică Căile ferate italiene, a revenit la normal la scurt timp după ora 11. Au rezultat însă întârzieri între 15 și 30 de minute pentru 14 trenuri de mare viteză și 4 regionale. Un alt tren regional a suferit restricții de rută și două au fost anulate.

Alunecări de teren

O alunecare de teren s-a produs pe şoseaua naţională 35 la km 22.200 din municipiul Busalla (Genova), unde traficul a fost întrerupt din cauza vremii nefavorabile care a lovit Estul Liguriei. După cum transmite Regiunea, alunecarea de teren a afectat carosabilul și a implicat mai mulți copaci, un stâlp electric și o mașină care trecea.

Șoferul a fost salvat imediat și pus în siguranță. Alte alunecări de teren au fost înregistrate în ultimele ore în Sant'Olcese, Orero și Lumarzo, tot în provincia Genova. Mai mult, în această dimineață în în Via dei Cinque Santi din cartierul Lagaccio din Genova din cauza unei alunecări de teren care a implicat şi câteva mașini, în Via dei Cinque Santi, în cartierul Lagaccio din Genova s-au prăbușit un zid și o scară, echipele de salvare intervenind pentru a scoate mai multe persoane prinse sub dărâmături.

Mai multe familii din localitatea Valfontanabuona au fost evacuate ca măsură de precauție, după ce o alunecare de pământ a avut loc în apropiere. Din păcate meteorologii estimează că vremea rea va continua să afecteze regiunile Liguria, Toscana și Emilia Romagna, dar şi Trentino Alto Adige și Friuli Venezia Giulia. (Traducerea-Rador)