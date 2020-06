Potrivit meteorologilor, până la ora 21:00, în judeţul Bihor (localităţile: Marghita, Săcueni, Aleşd, Valea lui Mihai, Popeşti, Tileagd, Diosig, Brusturi, Tăuteu, Şimian, Sălard, Aştileu, Curtuişeni, Chişlaz, Derna, Sârbi, Abram, Sălacea, Lugaşu de Jos, Ţeţchea, Tarcea, Abrămuţ, Cherechiu, Ciuhoi, Buduslău şi Spinuş) se vor semnala grindină de medii dimensiuni, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului şi averse care vor cumula 30-35 litri/mp.

Până la ora 21:30, în judeţul Timiş, în localităţile Făget, Nădrag, Tomeşti, Dumbrava, Margina, Traian Vuia, Fârdea, Mănăştiur, Bârna, Curtea şi Pietroasa, vor fi averse care vor cumula 15-20 litri/mp, grindină de mici dimensiuni, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului.

De asemenea, până la ora 23:00, mai multe localităţi din judeţul Constanţa, respectiv Constanţa, Medgidia, Năvodari, Ovidiu, Murfatlar, Eforie, Cobadin, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Negru Vodă, Topraisar, 23 August, Agigea, Castelu, Poarta Albă, Limanu, Peştera, Chirnogeni, Albeşti, Independenţa, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Pecineaga, Deleni, Mereni, Costineşti, Comana, Bărăganu, Cerchezu, Dumbrăveni şi Mangalia, se vor afla sub Cod galben de ceaţă densă, care determină vizibilitate scăzută, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.