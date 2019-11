Cele 90 de zile pentru înmatricularea auto vor începe de la data înscrisă în contractul de vânzare-cumpărare. Dacă un șofer este prins că a depășit termenul, primește amendă (2.900 lei) și îi sunt reținute plăcuțele și talonul.

În 2018 a fost aprobată suspendarea înmatriculării dacă circulați cu o mașină fără ITP (Inspecția Tehnică Periodică) valabil sau fără RCA (asigurarea de răspundere auto) valabil. În cazul în care sunteți opriți de poliție, șoferul este obligat să predea plăcuțele de înmatriculare și talonul. În ambele cazuri, amenzile sunt foarte mari, pot ajunge la 5.800 de lei.

Suspendarea temporară a înmatriculării înseamnă că autovehiculul nu mai poate fi utilizat până nu se remediază motivul pentru care a fost dispusă măsura suspendării.

Dacă sunteți în momentul în care vă căutați un autoturism, aveți în vedere că în România, ITP se va face la 1 an pentru mașinile mai vechi de 12 ani (fabricate înainte de 2007).

Costurile înmatriculării

Înmatricularea unui autoturism costă în 2019 sub 100 de lei pentru transcrierea mașinilor înmatriculate în România (reînmatriculare/transcriere). Nu este luată în calcul asigurarea RCA care are un preț diferit în funcție de vârsta șoferului, Clasa Bonus Malus (B0-B8) și motorizare. Dacă mașina este adusă din străinatate, este necesară în plus autenticitatea RAR, iar prețul pentru înmatriculare va depăși 500 lei.

Acte necesare înmatriculare auto 2019:

cerere de înmatriculare tipizată (este gratuită și o puteți descărca de pe internet sau o găsiți la DRPCIV);

fișa de înmatriculare auto vizată la Direcția Impozite și Taxe Locale de sector semnată de fostul și de actualul proprietar, în cazul persoanelor juridice este nevoie și de stampila firmei (original);

cartea de identitate a autoturismului (original și copie);

certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate (talonul – original). ITP-ul trebuie să fie valabil;

contractul de vânzare-cumpărare sau factura (în original și copie);

actul de identitate al solicitantului (original și copie);

asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) cu numele noului proprietar (copie);

dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare (talon auto – original – 37 lei);

plăcuțele cu numărul de înmatriculare vechi, dacă vreți/trebuie sa le schimbați (40 lei);

certificatul de autenticitate emis de Registrul Auto Roman (original) și ITP – doar pentru mașinile aduse din străinatate 450 lei;

documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine (original), precum și plăcuțele de tranzit sau dovada că mașina a fost adusă pe platformă;

dovada plății TVA pentru mașinile aduse din UE dacă autoturismul va fi înmatriculat de o firmă neplătitoare de TVA sau o persoană fizică – formularul “Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”

Etape și costuri

Atunci când cumpărați o mașină, pentru a face rapid actele, vă puteți întâlni cu vânzătorul la Direcția Impozite și Taxe Locale (Administrația Locală) de sectorul de care apartine. Aici găsiti un birou unde puteți face actele: contract de vânzare-cumpărare, fișa de înmatriculare – care trebuie să conțină ștampila de scoatere din evidentă de către vânzator în baza prezentării contractului de vânzare-cumpărare cu noul proprietar, a cărții de identitate a vehiculului și a actului de identitate.

O dată ce contractul de vânzare-cumpărare este încheiat cu vânzătorul și fișa de înmatriculare ștampilată de Direcția Impozite și Taxe Locale a acestuia, îi mai cerem vânzătorului să semneze pe spatele talonului unde scrie: Înstrăinat de …. la data de …, pentru că fără semnătura vânzătorului pe spatele talonului, polițistul va refuza dosarul.

După ce vânzătorul a încheiat contractul de vânzare-cumpărare și ne-a înmânat fișa de înmatriculare, cartea mașinii și talonul, îi putem da banii pe autoturism.

Dacă mașina este cumpărată de la o firmă, vom merge mai întâi la sediul acesteia pentru a ne elibera factura, nu mai avem nevoie de contract de vânzare-cumpărare, vom cere o semnătură și o ștampilă pe spatele talonului, iar după aceea, împreună cu un delegat al firmei, vom merge la Direcția Impozite și Taxe Locale pentru a primi fișa de înmatriculare vizată.

Trebuie să cereți vânzătorului și o copie după asigurarea RCA, pentru a putea circula cu mașina câteva zile până o înscrieți pe numele noului proprietar. Dacă mașina nu are deloc RCA puteți face asigurare în vederea înmatriculării în ziua cumpărării autoturismului și va fi valabilș incepand chiar din ziua aceea (este singurul caz în care RCA-ul este valabil din ziua în care îl faceți).

Următorul pas este să mergeți la Direcția Impozite și Taxe Locale unde aveți domiciliul, pentru a trece mașina în evidentă și a primi o stampilă pe fișa de înmatriculare. Cumpărătorul ia mașina cu impozitul plătit pe anul în curs, obligația de a plăti impozit îi revine de la 1 ianuarie în anul următor.

Taxa de 37 de lei pentru eliberarea certificatului de înmatriculare (talon) se plătește prin internet banking, virament sau mandat poștal către contul unic deschis de către fiecare Instituție a Prefectului. Plata în numerar se poate face la casieriile unităților Trezoreriei Statului și la Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

Taxa pentru plăcuțele de înmatriculare se plătește polițistului care vă primește dosarul la DRPCIV și costă 40 lei – numere la rând sau 85 de lei pentru numere preferențiale. Dacă sunteți din același oraș puteți păstra numerele și nu veți mai plăti nicio taxă. Dacă le schimbați, trebuie să le predați polițistului, o dată cu dosarul.

Pe site-ul Registrului Auto Român vă puteți programa online sau telefonic pentru obținerea certificatului de autenticitate. Tot aici veți face și ITP. Pentru București sunt două sedii, în Colentina și pe Calea Griviței. Programarea trebuie făcută cât mai repede pentru că, uneori, sunt locuri libere peste o săptămână în anumite perioade din an. Aici plătiți 450 lei.

Programări online la DRPCIV

După ce aveți toate actele la dosar, trebuie să ajungeți la DRPCIV sau primăria din localitate, să depuneți actele. Dosarele la ghișeele DRPCIV sunt primite după numere de ordine eliberate de aparatele din incintă sau pe baza unei programări online printată (ghiseu special). Programarea online se face în următoarele 2 luni calendaristice pe site-ul DRPCIV.

După efectuarea rezervării, aplicația nu vă mai permite o altă rezervare decât după expirarea acesteia. Solicitanții se vor prezenta la ghișeul de înmatriculări la ora și data rezervată, având asupra lor dosarul complet de înmatriculare, cartea de identitate și rezervarea listată.

Rezervarea va fi trimisă pe e-mail și va trebui printată. Numele și prenumele vor fi completate fără diacritice. Pentru persoane fizice se va completa CNP-ul, iar pentru cele juridice CUI, alte câmpuri fiind seria de șasiu și data rezervării.

Îndatoririle vânzătorului de autoturism

Vânzătorii de mașini înmatriculate în România pot afla aici cum se face radierea unui autoturism și ce pași presupune. Procedura de radiere a unui autoturism în momentul vânzării se face rapid, în cel mult o oră, dacă nu este aglomerat la Direcția Taxe și Impozite Locale de care aparțineți cu adresa de domiciliu sau la Primărie dacă mașina este înregistrată într-o localitate din afara Capitalei.

Vânzătorul mașinii, după trecerea termenului de 30 de zile, poate depune la DRPCIV o copie după contractul de vânzare-cumpărare și o declarație scrisă de mână în care precizează că a înstrăinat mașina. Aceasta procedură îl va scăpa pe vânzător de eventualele neplăceri, precum amenzi care vor veni pe numele lui dacă cumpărătorul nu a înscris mașina pe numele lui.

Te-ar putea interesa și: