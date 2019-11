Prin urmare, este si cea mai folosita limba pentru a face afaceri si, din acest motiv, unele studii s-au concentrat asupra consecintelor pe care le are lipsa de cunoastere a limbii engleze in lumea muncii.

O mare parte dintre romani recunosc ca au pierdut o oportunitate de munca sau o promotie din cauza necunoasterii limbii engleze, cifra, surprinzator, fiind si mai ridicata in cazul tinerilor. Prin urmare, este esential sa inveti aceasta limba fluent, avand in vedere, de asemenea, ca in ziua de azi, majoritatea oamenilor folosesc sau trebuie sa foloseasca engleza la serviciu. De fapt, nu este o coincidenta faptul ca interviurile in engleza au crescut. Cele mai multe companii cer candidatilor sa sustina cel putin un test de limba in timpul unui interviu de munca pentru a le evalua nivelul de cunostinte.

Totusi, engleza este si „limba Internetului”: potrivit Statista, in decembrie 2017 engleza a fost cea mai populara limba de pe Internet, folosita de 25% din toti utilizatorii de web. A fi capabil sa cauti corect diverse lucruri in engleza pe motoarele de cautare, poate fi esential pentru accesarea de continut si compararea diferitelor surse. Iar, pentru cei care lucreaza in domenii stiintifice (dar nu numai), cunoasterea acestei limbi este necesara pentru a fi mereu informati cu privire la inovatiile fiecarui sector, deoarece publicatiile sunt in principal in limba engleza.

In tari europene in care engleza nu este limba oficiala, aproape toti angajatii spun ca aceasta limba este „semnificativa” pentru compania lor. Potrivit raportului Cambridge English, „English at work”, care contine raspunsurile a 5373 de angajati din 38 de tari si 20 de sectoare diferite, adjectivul „semnificativ” include faptul ca engleza este „cea mai folosita limba”, „extrem de importanta”, „foarte importanta” sau „importanta” pentru afacere.

Rezultatele dateaza din iulie 2016, insa importanta acestei limbi in cadrul organizatiilor pare sa ramana neschimbata, iar engleza in lumea muncii continua sa fie un instrument esential, in special (dar nu exclusiv) pentru companiile care isi desfasoara activitatea pe plan international.

Din cauza globalizarii, economia tarilor este din ce in ce mai conditionata de comertul international si din acest motiv este esential sa existe o comunicare eficienta intre companii. O buna cunoastere a limbii engleze poate aduce beneficii mari, pe langa faptul ca este legata de diversi indicatori economici, cum ar fi PIB si venitul national brut. Pe intelesul tutror, cu cat scorul este mai mare la testele de limba, cu atat capacitatea unei tari de a face afaceri este mai mare.

Mai mult, cunoasterea limbii engleze poate fi un avantaj foarte important si pentru tarile in curs de dezvoltare care doresc sa se concentreze pe turism, deoarece este in prezent lingua franca in aproape intreaga lume.

In ceea ce priveste utilizarea limbii engleze pentru munca, romanii sunt constienti de importanta acestei limbi. De fapt, cresterea interviurilor de munca in ultimii trei ani releva o mai mare atentie a angajatorilor in gasirea de personal cu abilitati lingvistice bune. Romania se numara printre tarile implicate in studiul limbii engleze de mai mult timp. Potrivit unor sondaje, 31% din populatia tarii vorbeste engleza, situandu-ne mai bine fata de tari precum Ungaria, Grecia, Portugalia, Italia, dar fiind totusi sub acel procent de 50%. Pe de alta parte, liderii clasamentului sunt Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda si Olanda, cu un nivel ridicat de competenta lingvistiva .

Tarile mentionate mai sus, in care engleza nu este limba oficiala si cu un „nivel ridicat" de competenta, au cateva caracteristici comune care pot contribui la promovarea invatarii de catre cetateni. Printre aceste caracteristici se afla metoda de predare a limbii, bazata mai mult pe comunicare si dialog si mai putin pe acuratete gramaticala. Un alt numitor comun in tari precum Danemarca si Suedia este cea mai mare expunere zilnica la limba engleza, de exemplu, datorita cursurilor de licenta sustinute in engleza si a filmelor care nu sunt dublate. Acest lucru se intampla si la noi. Insa, lucrurile sunt imbucuratoare, deoarece acum exista tot mai multe scoli si in Romania care au inceput sa aplice metodele occidentale de predare a limbii engleze.

Cursuile pot fi standard sau intensive, in functie de optiunea fiecarui cursant. Sunt cursuri pentru copii si adulti. Cu ajutorul ILSC se poate invata limba engleza conversationala sau pentru companii, cu limbaj de specialitate. Indiferent de alegerea facuta, cursurile, profesorii si locatia il vor multumi si pe cel mai pretentios elev. In plus, in urma cursurilor, se vor dobandi cunostinte foarte bune pe care cursantii le vor putea aplica, cu succes, oriunde le va fi ceruta limba engleza.

In concluzie…

Multe studii oficiale s-au concentrat pe aceasta limba si potentialul acesteia. De o importanta deosebita este studiul UNESCO care afirma ca engleza, datorita globalizarii, va deveni din ce in ce mai importanta, o a doua limba in lume. Din acelasi studiu a rezultat ca multe limbi straine, cele mai putin vorbite, odata cu globalizarea si trecerea timpului se vor pierde. Acestea sunt undeva la peste 3 000. Perioada estimata este cea a anului 2100.

