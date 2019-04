Legenda celei mai vestite vrăjitoare din România este încă o mină de aur. Acasă la Mama Omida, cu urmașii săi, Gongoi și Vitrina

Vrăjile și vrăjitoria fac parte din viețile noastre de când lumea și pământul. Pentru unii, aceste lucrări nevăzute sunt parte din basmele copilăriei, pentru alții, farmecele și blestemele sunt mai reale decât orice altceva din Univers. În această lume cu legi aparte, unde ritmul incantațiilor face materia să vibreze, datul în cărți și ghicitul în cafea sunt cutume zilnice, iar deochiul umblă liber, dus de vânt, nimeni nu este mai vestit decât Mama Omida.





Faimoasa vrăjitoare ne-a părăsit încă din februarie 1995, dar casa unde s-a prăpădit există și astăzi și acolo trăiesc adevărații săi moștenitori. La aproape 25 de ani de la trecerea Mamei Omida intrăm în casa celei mai mari vrăjitoare din România.

Casa din Iezeru 8

Pe vremea când Mama Omida se stabilea în Vatra Nouă, locul era o mahala desfundată. Astăzi, extinderea Bucureștilor a transformat Vatra Nouă într-un cartier plin de vile cochete, clădiri impunătoare, cu ziduri ca de fortăreață și blocuri elegante. Străzile sunt asfaltate și există iluminat stradal ca peste tot în Capitală. Pe strada Iezeru, la numărul opt, într-o curte de o mie de metri pătrați, rezistă vechea locuință a Mamei Omida: trei camere, baie, bucătărie, totul la parter. Din arhitectură nu s-a schimbat mai nimic: niște vopsea pe dinafară și termopane cu rame de culoarea lemnului. „În rest, totul este ca pe vremea când trăia mama”, ne spune Viorel Motoi, fiul cel mare al Mamei Omida. El este moștenitorul casei pe care o împarte cu soția sa, Vitrina. Asta când sunt în țară, pentru că luni bune din an amândoi trăiesc în Germania. „Sunt alte posibilități în Germania, alte oportunități și servicii medicale incomparabile, dar nu ne stabilim acolo, aici e țara noastră”, zice Motoi. Intru în camera în care primea clienții Mama Omida. O oglindă mare, un șifonier și patul pus în mijlocul camerei. Pe pereți, fotografii cu Viorel și Vitrina, cu copii lor, cu nepoții. Evident, există și o fotografie veche a Mamei Omida, chinuită de timp, într-o ramă aurie ușor ciobită. Cu un bold, sprijinite lângă fotografie, stau o cruciuliță și un buchet uscat de busuioc. Altceva nu mai amintește de Mama Omida. Lângă televizor se odihnește un pachet de cărți de tarot. Alături, altul, de cărți normale, uzate la extrem. Mama Omida e gând, dar atmosfera este aceeași, chiar și ceșcuța de cafea întoarsă pe un șervețel scofâlcit ne întărește această impresie. Da, aici, încă se ghicește.

Viorel, unicul vrăjitor

Deci Viorel Motoi este primul născut al Mamei Omida, să înțelegem că este și el vrăjitor? „Am moștenit harul mamei mele, a spus-o multora. Știu să fac tot ce făcea mama, dar am lăsat magia în sarcina soției mele, ucenica Mamei Omida. Până acum, am considerat că nu sunt îndeajuns de înțelept, simțeam că nu sunt destul de copt. Acum am început să îmi asum locul pe care îl merit, cu seriozitate, cu responsabilitate. Oamenii au nevoie de ajutor, vremurile sunt grele, există un asalt al forțelor malefice care face ravagii peste tot în lume, nu numai aici, în România. Mama n-a făcut rău nimănui, așa sunt și eu, așa face și soția mea, Vitrina. Magie albă, așa cum ne-a învățat mama”, ne explică singurul vrăjitor din România. „Sunteți clarvăzător?”, întreb eu. „Dacă ghicești, nu e nevoie să fii clarvăzător. Pot citi viitorul unora, nu pot să pretind că citesc viitorul omenirii. Dar, mai important este când poți să intervii spre binele cuiva, să rupi blesteme și să alungi farmece”, mă pune la punct Viorel Motoi.

FOTO: Viorel Motoi, zis Gongoi, singurul vrăjitor din România

Război pe faima aducătoare de bani

De prin 1996, până prin 2000, exista o adevărată inflație de vrăjitoare. Maria Câmpina, Vanessa, Mihaela din Buftea, Cireșica, Melissa, mă rog, o grămadă de vrăjitoare apăreau nu numai la mica publicitate, ci chiar și la emisiuni TV. Emisiunile lui Mihai Tatulici sau cea a lui Teo, de la ProTV, toate aveau musai o latură ocultă. Partea interesantă este că mai toate aceste vrăjitoare se revedicau ca fiind neamuri cu Mama Omida. „Este de înțeles, lumea cu probleme vrea să apeleze la ce e mai bun. Ai treabă la medic, vrei să te vadă profesorul, vrei la ghicitoare, o cauți pe cea mai bună, sau pe cineva de același calibru. De aia toate se dădeau rude cu mama sau ucenice ale ei. Adevărul este unul singur și e foarte simplu. Mama a avut patru băieți și o fată. Sora mea Rodica Gheorghe este singura fiică a Mamei Omida, singura care poate pretinde acest lucru, dar succesorul de drept al Mamei Omida sunt eu, Viorel Motoi, primul ei născut. Mama Omida a ales ca eu să păstrez casa în care ea a locuit și soția mea, Vitrina, i-a fost singura ucenică. Practic, puterea Mamei Omida este aici, în casa asta, pe acest pământ. Vitrina are puteri comparabile cu ale Mamei Omida pentru că secretele mamei i-au fost transmise ei prin ucenicie, și mie, prin naștere”, declară Viorel Motoi. Adevărul este că, dacă dai pe Google „Mama Omida”, una dintre pozele care apar primele este a Mariei Câmpina, o vrăjitoare cu papuci de aur, fus de aur, poșetă tot de aur, și chiar și o coroană de aur, dar care n-are nimic în comun cu Mama Omida. Lucru confirmat de Viorel Motoi: „Multe vor să beneficieze de pe urma faimei mamei mele, cine știe, însă, vine aici, pe Iezeru, la numărul opt”.

Maria Motoi, țiganca vrăjită

Mama Omida, pe numele Maria Motoi, s-a născut în 1940, în localitatea Rușețu, județul Buzău. Pe vremea aceea, caravanele de căruțe cu coviltiri ale țiganilor erau ceva destul de comun. Cu o astfel de caravană a ajuns Mama Omida undeva lângă București, apoi s-a stabilit în cartierul Vatra Nouă, o mahala cu case pitice unde nu era deloc neobișnuit să te întâlnești cu câte o capră sau un cârd de gâște pe ulițele desfundate. Din câte se știe, ai ei erau argintari și deloc obișnuiți să se așeze la adăpostul a patru pereți. Maria Motoi însă a ales altă cale, și n-a mai urmat caravana cea multicoloră și plină de puradei gălăgioși. De-a lungul timpului, ea a dat naștere la cinci copii, patru băieți și o fată, pe care i-a crescut cum a putut mai bine și a ținut ca ei să facă și carte, pe cât se putea pentru țiganii acelor vremuri. În februarie 1995, Maria Motoi a murit, dar a lăsat în urmă o moștenire unică: faima celei mai puternice vrăjitoare din România.

