Voluntarii ”Acasă în Banat” au ajutat o mamă cu opt copii să se mute în casă nouă

O mamă singură cu opt copii a fost ajutată, în prg de an nou, să se multe într-o casă în care familia ei are condiții decente de trai. Femeia, care și-a părăsit soțul care îi agresa, atât pe ea cât și pe cei opt copii ai lor, se lupta cu sărăcia cruntă, într-un sat din județul Timiș, până ce i-au sărit în ajutor primarul din Lenauheim și tinerii din cadrul Asociației ”Acasă în Banat”.





Zeci de voluntari s-au mobilizat la începutul lunii, le-au cumpărat femeii și copiilor ei lemne de foc și mobilă, apoi au renovat, cât s-a putut, casa în care trăiau aceștia din mila unui consătean. Casa nu avea electricitate sau apă curentă, însă avea sobă. Între timp, primăria din Lenauheim a găsit o soluție mai bună pentru mama celor opt copii. Noua casă a fost renovată de voluntari, care au promis că vor reveni să finalizeze intervenția de ajutor.

”Semne bune anul are! 2019 o gaseste pe Adina din Grabat si cei 8 copii ai sai intr-o casa noua! Astazi am ajutat-o sa se mute in casa primita zilele trecute de la Primaria Grabat. Este vorba despre o casa de stat, cu chirie, recent eliberata, repartizata acum Adinei si copiilor ei de catre Consiliul Local. Pe aceasta cale multumim administratiei locale a comunei Lenauheim ca a gasit intr-un timp atat de scurt o solutie pe termen lung pentru aceasta familie! De asemenea, le multumim celor 10 persoane fizice si Primariei Secas pentru ofertele facute de cazare temporara sau chiar definitiva, in diferite colturi ale Banatului si chiar in tara! Este de inteles ca Adina a preferat sa ramana in satul ei natal si ne bucuram ca s-a gasit o solutie pentru ea, aici. În luna ianuarie vrem sa revenim la Adina, la noua casa, sa o ajutam cu lucrari de reparatie si imbunatatire a conditiilor de locuit. In functie de vreme, vom anunta ziua exacta si necesarul de materiale pentru interventie. Ne bucuram ca incheiem anul cu o asa veste buna”, arată reprezentanții asociației.

Ce sa nu pui la masa, in noaptea de Revelion! Aduce mare GHINION! Putini romani stiu ca e INTERZIS!

Pagina 1 din 1