Volodimir Zelenski cere ajutor. Ucraina are deficit de apărare aeriană

Volodimir Zelenski a declarat la la summitul „Cereale din Ucraina” că are nevoie de întăriri. Ucraina are nevoie de apărare aeriană pentru a proteja exporturile de cereale. Mai exact, are nevoie de întărirea apărării aeriene pentru a-și proteja rutele de export de cereale. De asemenea, este nevoie de întăriri și regiunile de la granița cu Rusia, a declarat, sâmbătă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski cere ajutor pentru securitatea cerealelor

Volodimir Zelenski a făcut această solicitare în cadrul unui summit internațional privind securitatea alimentară desfășurat la Kiev.

„Există un deficit de apărare aeriană, acesta nu este un secret”, a declarat Volodimir Zelenski la summitul „Cereale din Ucraina”. La summit au participat înalți oficiali din țări europene. Printre care președintele elvețian Alain Berset și premierul lituanian Ingrida Simonyte.

Preşedintele a ținut discursul la câteva ore după cel mai mare atac cu drone din timpul războiului, lansat de ruși. În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a atacat Ucraina cu 75 de drone. Conferința de presă comună a celor trei lideri a fost întreruptă de o altă sirenă de raid aerian.

Volodimir Zelenski. Sursa foto. Facebook.

Președintele Ucrainei va primi nave de la partenerii străini

El a mai spus că Ucraina va primi de la partenerii săi străini nave care vor însoți convoaiele de vapoare cu marfă din porturile ucrainene pentru a garanta securitatea transporturilor.

„Am acorduri cu mai multe țări privind însoțirea convoaielor de către ucraineni, folosind echipamente străine”, a declarat preşedintele.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a adăugat că speră să rezolve deficitul de apărare antiaeriană prin noi livrări de la parteneri și prin creșterea propriei capacități de producție. Ucraina, un exportator major de cereale, a folosit câteva coridoare din Marea Neagră pentru a evita blocada rușilor. Actualele coridoare de export de cereale din Marea Neagră ale Ucrainei pornesc din porturile din regiunea.

Război în Ucraina. Sursa foto: Facebook.

Volodimir Zelenski: Ucraina nu își va pierde puterea

Președintele ucrainean: „Ucraina nu își va pierde puterea, nu își va pierde libertatea și va putea apăra înțelegerea globală. Sunt mândru de toți ucrainenii care au reușit să restabilească securitatea la Marea Neagră pentru a menține porturile ucrainene să funcționeze din nou pentru securitatea alimentară globală și exporturile.

Sunt recunoscător tuturor liderilor și țărilor care ne ajută să rezistăm terorii rusești și să protejăm vieți. Fiecare țară și fiecare popor din regiunea Dunării și în general din Europa care susțin „Căile Solidarității” dovedesc prin fapt că Rusia nu va mai reuși să distrugă popoare așa cum a făcut-o în secolul XX”.