Tudor Chirilă a fost în centrul atenției vineri seară la momentul când Mădălina Lefter și George Aghinea, doi dintre concurenții aflați în echipa lui, au urcat pe scenă. Prestația lor a ridicat sala în picioare, iar Tudor Chirilă a fost atât de impresionat încât nu și-a mai putut stâpâni lacrimile. A dat frâu liber emoțiilor, chiar dacă plânsul sâu a fost surprins de camerele de filmat ațintite asupra sa.

Într-adevăr, duetul Mădălina Lefter – George Aghinea s-a ridicat cu adevărat la înălțimea show-ului Vocea României, fiind printre cele mai bune interpretări ale actualei ediții.

„Elevii” lui Tudor Chirilă au interpretat piesa „How Deep Is Your Love”, a renumiților Bee Gees. În momentul în care a avut de ales, Tudor Chirilă s-a îndreptat spre pe Mădălina Lefter, iar lui George Aghinea i-a transmis un mesaj cu totul special, rostit cu lacrimi în ochi.

„George, vreau să zic și eu ceva. Eu am venit aici la «Vocea României», foarte mult timp am crezut că lucrurile trebuie să fie doar cum spun eu. Am un stil mai dictatorial, așa, de multe ori, și îmi place să dictez concurenților ce să facă, cum să cânte, cum să se miște la stânga, la dreapta, să controlez toate momentele și să controlez și interpretările și eventual să le și schimb și să pun provocări. Dar tu mi-ai dat o lecție extraordinară și ai făcut-o cu o foarte mare delicatețe…”, i-a spus Chirilă lui George Aghinea.

În continuare, juratul Vocea României a admis că George i-a predat o lecție: „Și e lecția aia când un concurent vine și spune «Bă, Tudor, lasă-mă și pe mine să încerc să fiu cum sunt eu, nu mă mai schimba atât!». Și mi-am dat seama că, de fapt, e posibil ca eu să nu știu nimic și ca tu să știi mult mai multe lucruri mai bine decât mine. Și cred că ăsta este lucrul care pe mine mă ajută să cobor cu picioarele pe pământ, să n-am sentimentul că știu ceva mai bine decât altcineva. Îți mulțumesc pentru lecția asta!”.

Dintre concurenții pe care i-a avut, Tudor Chirilă a ales să meargă mai departe în competiție cu Gabriel Bîscoveanu, Mădălina Lefter și Dragoș Moldovan, notează cancan.ro.

