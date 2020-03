Așa a fost și vineri seară, când Aura Marcu, o tânără în vârstă de 30 de ani din Bacău a fost pur și simplu revelația acestei ediții. Talentul și vocea ei unică au emoționat pe toți membrii juriului , dar și pe cei care au ascultat-o, fiind în sală sau în fața televizoarelor.

Deși în viața de zi cu zi Aura este stewardesă, povestea ei de viață este una emoționantă.

„Jobul l-am ales pentru că am crescut practic cu sunetul avioanelor, lângă aeroport, în centrul în care am fost crescută, zi și noapte auzeam zgomotul lor. Atunci mă uitam la cer și spuneam că într-o zi o să zbor și eu, dar nu știu dacă credeam ce spuneam, dar pur și simplu mă uitam la cer și visam. Eu m-am trezit într-un orfelinat. Am fost dată de la două zile de la naștere, de către bunicul și unchiul meu, pentru că eu practic reprezentam o rușine în familia aia, pentru că mama m-a născut devreme. Apoi am fost informată că tata a murit și practic am crescut cu vina asta că după ce am venit eu, s-au destrămat toți. Mama a înnebunit din păcate, în urma a ceea ce a pierdut, copilul, a fost închisă în spital din ceea ce am înțeles. Am schimbat 11 centre de plasament, dar asta într-un fel sau altul m-a întărit, pentru că am început să învăt să fiu independentă, să înfrunt viața, greutățile, pentru că acolo e ca în junglă. A fost o perioadă cumplită…ajungeai să le speli picioarele celor mari și aproape că mă obișnuisem să-mi iau bătaie în fiecare zi”, a spus Aura înainte de momentul artistic.

„Să fii om, nu ai cum să nu reacționezi”, a spus Andi Moisescu.

„Muzica m-a salvat, acolo am găsit refugiul, acolo am găsit descărcarea, acolo am găsit casa. Cred că e cel mai frumos moment din viața mea”, a spus concurenta, potrivit dcnews.ro

