Vladimir Putin, tot mai paranoic. Liderul rus se teme că ar putea fi ucis de drone







Vladimir Putin este tot mai precaut cu locurile în care alege să se relaxeze. Președintele Rusiei se teme că ar putea fi ucis într-un atac cu drone și se expune din ce în ce mai puțin.

Una dintre reședințele preferate ale liderului de la Kremlin era Bocharov Ruchey, aflată în stațiunea Soci. Clădirea fusese renovată înaintea Jocurile Olimpice din 2014.

Frica de drone

Vladimir Putin petrecea cel puțin 30 de zile anual la Soci. Anul acesta, însă, președintele rus nu a mai fost acolo din martie. Frica de un potențial atac cu drone l-a făcut să încalce una dintre tradițiile la care ținea foarte mult.

An de an, liderul rus sărbătorea ziua de naștere a Alinei Kabayeva, partenera sa de mult timp și presupusa mamă a celor doi fii ai săi, la reședința de la Marea Neagră. În acest an, însă, Putin a preferat să ocolească zona, de frica unor eventuale atacuri.

De altfel, clădirea principală a reședinței Bocharov Ruchey ar fi fost complet demolată la începutul anului, spre a face loc uneia mai impunătoare, care ar putea fi finalizată anul acesta, transmite themoscowtime.

"O amenințare la adresa siguranței sale fizice”

Conform presei independente din Rusia, Vladimir Putin „a simțit o amenințare la adresa siguranței sale fizice” în urma multiplelor atacuri cu drone asupra orașului Soci din toamna anului 2023, ceea ce explică absența lui prelungită de la reședință.

Bocharov Ruchey, cândva un loc preferat de vacanță al conducerii sovietice de vârf, a fost folosit în mod regulat de Putin pentru întâlniri cu liderii mondiali în timpul mandatului său, inclusiv cu președintele american George W. Bush în 2008.

Construită în anul 1955, reședința este situată la aproximativ 100 de kilometri sud de ceea ce a fost supranumit „Palatul lui Putin”, o proprietate de un miliard de dolari care a atras atenția publică pe scară largă în 2021 într-un film al Fundației Anticorupție (FBK) a fostului lider al opoziției Alexei Navalnîi. Vladimir Putin a negat, atunci, că palatul îi aparține.