Putin a rămas fără cea mai valoroasă „bijuterie”. Era mândria armatei rusești

Tancul rus a căzut într-o râpă în timpul unei manevre de evitare a unei drone kamikaze ucrainene și, ulterior, a permis ucrainenilor să îl neutralizeze cu succes. Imaginile cu distrugerea tancului rusesc au fost publicate pe rețelele sociale de armata ucraineană și preluate de canalul Nexta.

În 2016, a fost lansat pentru prima dată tancul T-90M, cunoscut și ca „Prorîv” sau „Spărgătorul”. Aproximativ 100 de astfel de vehicule blindate făceau parte din arsenalul unor unități de elită din armata rusă înaintea izbucnirii conflictului în Ucraina.

Conform site-ului specializat în monitorizarea evenimentelor din Ucraina, Oryx, până în prezent, 32 de tancuri T-90M din dotarea Rusiei au fost pierdute în acest conflict (fie distruse complet, fie avariate).

Epic destruction of Russia’s newest tank T-90M

The occupants were trying to hide from Ukrainian drones and did not notice the cliff behind them. As a result, their tank went down and overturned. pic.twitter.com/PjYuph1mqx

