Vladimir Putin merge în China. Prima vizită oficială după depunerea jurământului

Vladimir Putin și-a programat o vizită de două zile în China comunistă, la prietenul Xi Jinping, în următoarea perioadă. Anunțul a fost făcut de la Kremlin și confirmat de la Beijing.

Vizita oficială a fost programată pentru perioada 17 - 19 mai, săptămâna aceasta. Dictatorul de la Kremlin va merge pentru prima oară în străinătate, de la preluarea noului mandat.

Dictatorul de la Kremlin urmează să călătorească în China, într-o vizită oficială de două zile. El se va întâlni cu omologul său Xi Jinping în perioada 17 - 19 mai. Informația a fost confirmată de oficialii de la Beijing. Vladimir Putin va fi în vizită în China la finalul acestei săptămâni, a anunțat Ministerul de Externe de la Beijing. Este a doua sa vizită în țara asiatică, în decursul ultimelor șase luni, conform AFP.

Vladimir Putin face prima vizită oficială în China, după învestitura pentru un nou mandat. Ultima dată, s-a întâlnit cu Xi Jinping, în China, în luna octombrie a anului trecut. De la începutul războiului din Ucraina, aceasta va fi a patra întrevedere pe care au avut-o cei doi lideri.

At the invitation of Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin will pay a state visit to China from May 16 to 17, foreign ministry spokesperson Hua Chunying announced on May 14. pic.twitter.com/YgPTzd8dgw

— Beijing Review (@BeijingReview) May 14, 2024