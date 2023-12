Femeia care vrea să-l răstoarne pe Putin. Cine este jurnalista care vrea să-i ia locul la Kremlin

Vladimir Putin are un contracandidat serios, pentru alegerile din primăvara viitoare. Este vorba despre o fostă jurnalistă de televiziune, Yekaterina Duntsova, care și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale din Rusia. Este o misiune imposibilă, dat fiind că Putin și-a subordonat toate instituțiile statului rus.

Yekaterina Duntsova și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale din Rusia, programate pentru primăvara viitoare. Ea s-a poziționat în opoziție cu dictatorul de la Kremlin, Vladimir Putin. Și a arătat acest lucru public, într-un interviu în care a cerut încheierea conflictului din Ucraina și eliberarea prizonierilor politici. Printre cei arestați se află și liderul opoziției, Alexei Navalnîi.

Fosta jurnalistă a depus documentele la Comisia Electorală Centrală pentru a intra oficial în cursă. Însă este o candidatură mai mult simbolică, dat fiind că victoria lui Vladimir Putin este previzibilă. Dictatorul și-a înlăturat toți opozanții reali și a subordonat toate instituțiile statului rus.

După depunerea candidaturii, fosta jurnalistă are de surmontat un alt obstacol dificil. Ea are termen până la finalul lunii ianuarie să strângă 300.000 de semnături pentru susținerea candidaturii. Iar acest lucru este foarte dificil de realizat având în vedere regimul represiv din Rusia.

Since Yekaterina Duntsova, a small town journalist with no previous national profile, announced her run in next year’s presidential election last month, she has found herself questioned by police and her bank account blocked. 🧵1/4 pic.twitter.com/yMi97etSGn

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) December 15, 2023