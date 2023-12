Alegeri prezidențiale în Rusia. Candidații se înghesuie la scaunul lui Putin

Vladimir Putin nu-și face griji în legătură cu rezultatul viitoarelor alegeri prezidențiale din Rusia. Sunt doar o formalitate, o bătaie de cap, pentru personajul care nu a mai părăsit puterea din 2000. Scrutinul a fost programat pentru luna martie. Cadrul legislativ și instituțiile statului au fost constuite în așa fel încât Putin să iasă învingător.

Comisia electorală din Rusia a primit până în prezent 16 candidaturi pentru alegerile prezidenţiale din martie 2024. Cea mai importantă este, bineînțeles, a dictatorului de la Kremlin. Putin se află la putere din 2000, iar realegerea sa este doar o formalitate.

În ciuda nemulțumirilor uriașe ale populației ruse, dictatorul de la Kremlin nu-și face griji. Opoziția a fost interzisă, iar statul funcționează doar în interesul lui Vldimir Putin, conform AFP. Deci, alegerile din primăvară sunt ultima sa grijă.

Conform regulilor electorale din Rusia, contracandidații lui Vladimir Putin au termen până pe 27 decembrie să depună o cerere iniţială de înregistrare. Este procedura stabilită de Comisia electorală, iar termenul este prevăzut de calendarului electoral oficial.

În cazul în care Comisia îi acceptă cererea, un candidat independent, fără un partid reprezentat în Duma, trebuie să colecteze 300.000 de semnături de susţinere. Acestea trebuie depuse cu cel puțin 45 de zile înainte de alegeri. Ulterior, după analiza acestora, Comisia Electorală ia o decizie finală. Candidatul este lăsat să participe sau respins.

Ella Pamfilova a mai spus că „circa 38 de milioane de alegători”, din 29 de circumscripţii vor putea vota online. Alegerile pentru scaunul lui Vladimir Putin sunt prevăzute să se desfășoare timp de trei zile. Scrutinul a fost programat între 15 şi 17 martie 2024.

