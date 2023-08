Putin îl vrea mort pe Prigojin. Scenarii pentru lichidarea șefului Wagner

După informațiile care sugerau că Evgheni Prigojin a fost exilat în Belarus, ulterior fotografiat în Sankt Petersburg, liderul grupării Wagner pare să fi evitat orice amenințare, cel puțin pentru moment.

Christo Grozev, principalul investigator Bellingcat în Rusia, a făcut o predicție dură și a declarat că Putin s-a dus la televizor și la numit pe Prigojin trădător, iar toată lumea știe ce face Rusia cu aceștia.

Acesta a discutat, de asemenea, despre strategia pe termen lung a președintelui rus, întrucât pare că acesta nu poate obține o victorie rapidă în război.

Christo Grozev a menționat că strategia lui Putin în războiul din Ucraina este în mod clar de a întârzia orice rezultat militar până la alegerile din SUA. Astfel, liderul de la Kremlin are speranța că sprijinul occidental pentru Ucraina va fi semnificativ afectat în eventualitatea unei victorii a lui Trump.

Revolta mercenarilor Wagner a izbucnit în luna iunie a acestui an, însă înainte de a ajunge la Moscova, Evgheni Prigojin a oprit rebeliunea. Prigojin a declarat atunci că luptătorii săi au avansat până la 200 km de Moscova în ultimele 24 de ore.

„Realizând toată responsabilitatea pentru faptul că se va vărsa sânge rusesc, întoarcem coloanele noastre şi plecăm în direcţia opusă. Au vrut să desfiinţeze Wagner.

Noi am pornit pe 23 iunie la «Marşul Justiţiei». Într-o zi am mărşăluit, puţin câte puţin, până la 200 km de Moscova. În tot acest timp, nu am vărsat nici măcar o picătură din sângele luptătorilor noştri”, a spus el, citat de news.sky.com.