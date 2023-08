Acordul dintre Putin şi Prigojin s-ar fi rupt. Trupele Wagner se retrag din Belarus

Pe 23 iunie, şeful Wagner, Evgheni Prigojin, se răzvrătea contra armatei ruse. O rebeliune repede eşuată, după intervenţia preşedintelui belarus, Alexandr Lukaşenko. Prigojin şi Putin ajunseseră la un acord în urma căruia trupele Wagner s-au retras din Rusia şi au fost trimise în Belarus.

Potrivit Institute for the Study of War, trupele Wagner se retrag din Belarus, scrie Rador, care citează publicația belgiană La Libre Belgique.

Conţinutul exact al acordului nu este cunoscut, dar soldaţii Wagner se pare că se antrenează acum împreună cu armata belarusă şi şeful lor, care este în prezent foarte discret, a fost şi el trimis acolo.

Potrivit grupului de reflecţie american Institute for the Study of War (Institutul pentru Studiul Războiului), acordul este deja rupt. Potrivit unui „raport confidenţial”, trupele Wagner s-ar pregăti să plece curând din Belarus: grupe de 500 – 600 de soldaţi au început să meargă în oraşele ruseşti Krasnodar, Voronej şi Rostov. Dar încă nu există probe vizuale ale acestei deplasări. Evgheni Prigojin a fost deja fotografiat la Sankt Petersburg în luna iulie.

„Putin nu a reuşit să rezolve necazurile ridicate de Prigojin”

Potrivit unei surse cofidenţiale a Institute for the Study of War, Lukaşenko refuză să-i plătească pe luptători, ceea ce explică voinţa lor de a părăsi teritoriul belarus. Preşedintele se aştepta ca Rusia să continue să-i plătească, ceea ce nu se întâmplă.

Presupusa prăbuşire a acordului dintre Wagner, Vladimir Putin şi Lukaşenko arată că Putin nu a reuşit să rezolve necazurile ridicate de Prigojin după revolta armată, a declarat ISW, care estimează că Putin se simte în contiuare ameninţat de patronul Wagner.

„I-ar plăcea să-l separe definitiv pe Prigojin de Wagner”. Pentru asta, nu e imposibil ca preşedintele rus să vrea ca Wagner să se întoarcă în Rusia, pentru a păstra controlul asupra acestei grupări, tot potrivit think thankului menționat. (Traducere: Gabriela Sîrbu/Rador).