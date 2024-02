International Putin ține discursul anual în fața parlamentului. A întârziat aproape un sfert de oră







Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, care se află la putere de mai bine de două decenii, va susține astăzi un discurs în fața Adunării Federale, cu doar două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din 15-17 martie. Putin nu pare să aibă niciun fel de îndoială - este de așteptat să fie reales pentru un nou mandat de șase ani.

Un semn clar că planurile pentru următorul său mandat prezidențial sunt deja stabilite. Vladimir Putin a afirmat miercuri că în discursul său vor fi dezbătute obiective pentru cel puțin următorii șase ani.

Update 12.30. Vladimir Putin vorbește de mai bine de o oră în fața parlamentarilor și a cetățenilor Rusiei. Printre temele abordate se numără deja războiul din Ucraina, natalitatea Rusiei, dar și acuzații la adresa Occidentului.

Vladimir Putin: „Forțele NATO se pregătesc să ne lovească”

Tradiția lui Vladimir Putin

Astăzi vom vorbi nu doar despre viitor, ci și despre obiectivele strategice, de problemele care trebuie rezolvate. Am dovedit că suntem gata să rezolvăm cele mai importante provocări, am respins agresiunea terorismului, am oprit dezmembrarea țării, am susținut dorința fraților noștri de a fi în Rusia. E aniversarea legendarei primăveri ruse (...). Vor să ne separe și să ne slăbească (Occidentul - n. red.). Astăzi, când patria noastră își apără suveranitatea și securitate și îi protejează pe frații noștri din Donbas și Novorosia, rolul decisiv în această luptă dreapta aparține cetățenilor noștri, unității noastre și devoțiunii față de țara noastră și responabilității pentru soarta ei. Aceste calități au fost în mod clar și decisiv manifestate la începutul operațiunii militare speciale. În ciuda tuturor încercărilor și pierderilor, oamenii noștri sunt hotărâți. Nimeni nu are voie să se amestece în alegerile noastre interne. Rusia duce o luptă dreaptă pentru suveranitatea şi securitatea sa. Operațiunea militară specială e susținută de majoritatea absolută a rușilor. Forțele nucleare strategice ale Rusiei sunt într-o stare de deplină pregătire Occidentul încearcă să tragă Rusia într-o cursă înarmărilor, să repete trucul ca în URSS în anii 1980. Occidentul spune că Rusia va ataca Europa, asta este o prostie. Occidentul nu înțelege ce se întâmplă în Ucraina - ei cred că acestea sunt un fel de desene animate. Avem și noi arme capabile să lovească ținte de pe teritoriul vostru.Forțele NATO se pregătesc să ne lovească teritoriul, folosind cele mai eficiente forțe pe care le au pentru a o face. Soarta oricărei țări care atacă Rusia va fi mai tragică decât orice lucru cu care s-ar putea confrunta Rusia. Ei înțeleg că și noi avem arme care i-ar putea învinge pe propriul teritoriu. Orice atac ar duce la folosirea armei nucleare. Oare ei nu înțeleg asta? Occidentul se consideră suprem, dar rusofobia îi orbește și îi privează de rațiune. Fără Rusia nu există pace reală în lume. Vom lucra cu aliații noștri să construim un nou sistem monetar internațional. Occidentul își discreditează propriul sistem bancar. Rusia își dezvoltă dialogul cu țările asiatice, cu continentul african, suntem susținători sinceri ai suveranității lor. Dezvoltăm relații cu țările arabe, spațiu care arată o dezvoltare dinamică extraordinară. În Occident valorile morale sunt distruse. Alegerea noastră e susținerea valorilor civilizate pe care milioane de oameni le au în lume. Rusia se confruntă cu o problemă de natalitate, dar e o problemă la nivel global. Mulți factori influențează acest declin. Rusia luptă cu asta la toate nivelurile guvernului și autorităților. Religia noastră și valorile noastre morale sunt importante - familiile mari trebuie să devină regula.

Cu toate acestea, conținutul discursului este, în mod tradițional, păstrat secret până la momentul citirii, conform informațiilor furnizate de Interfax.

Acest discurs, al 19-lea pentru Putin, va fi transmis în întreaga țară prin intermediul tuturor canalelor de televiziune rusești. Aflat la putere din 1999, fie în calitate de președinte, fie de premier, Putin utilizează aceste discursuri televizate pentru a comunica mesaje publicului din Rusia și din străinătate.

În fiecare an, președintele Federației Ruse adresează Adunării Federale un discurs în care sintetizează rezultatele și stabilește direcțiile strategice pentru viitor.

Perspectiva lui Putin asupra războiului

Î În februarie 2023, Putin a vorbit în fața parlamentului timp de aproape două ore. În mare parte a discursului, și-a justificat invazia în Ucraina și a acuzat continuu Occidentul. În acest an, este posibil să repete afirmațiile sale false despre Kievul condus de fasciști sau despre Ucraina ca fiind o țară inexistentă, dar analiștii vor ignora aceste retorici pentru a căuta indicii despre gradul de optimism al lui Putin în privința progresului războiului.

Rezultatele slabe ale contraofensivei Ucrainei din 2023, capturarea orașului Avdiivka din estul Ucrainei și semnalele tot mai evidente de oboseală de război din partea susținătorilor occidentali ai Ucrainei ar putea să-l fi încurajat pe Putin.

Cu toate acestea, au existat semne de oboseală de război și în Rusia. Familia soldaților își dorește întoarcerea celor dragi acasă, în timp ce în ianuarie, regiunea Bașchiria a fost cuprinsă de un val de proteste, în urma condamnării unui activist care s-a opus invaziei.

Ce teme va aborda Vladimir Putin

Conform ziarului rus Kommersant, discursul lui Putin va pune accentul pe campania militară din Ucraina, pe apărarea suveranității Rusiei, pe dezvoltarea economică și pe aspectele sociale. Președintele rus va sublinia în special necesitatea de a stimula natalitatea, având în vedere că armata rusă a suferit pierderi însemnate în război, conform estimărilor NATO. Cu toate acestea, analiștii consideră că Vladimir Putin nu va ignora Republica Moldova în discursul său și va face referire la reuniunea recentă de la Tiraspol, unde așa-numiții deputați transnistreni au solicitat sprijinul Rusiei și s-au plâns de presiunile exercitate de autoritățile de la Chișinău.

Cine va participa la discurs

Pe lângă membrii Dumei de Stat și ai Consiliului Federației, la discurs participă în mod obișnuit lideri regionali, membri ai guvernului, ai Comisiei Electorale Centrale, ai sistemului judiciar, reprezentanți ai marilor confesiuni, ai companiilor de stat și jurnaliști. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a menționat, miercuri, că vor fi prezenți și reprezentanți ai unor mass-media străine.

De obicei, numărul invitaților se ridică la aproximativ 1.000. De data aceasta, similar cu situația din 2023, la eveniment au fost invitați și participanți la "operațiunea militară specială" din Ucraina.

Discursul lui Vladimir Putin în fața Adunării Federale va începe la prânz, ora Moscovei (11:00, ora României), la Gostini Dvor. Acest discurs al șefului statului în acest format va fi al 29-lea din istoria modernă a Rusiei și al 19-lea pentru Putin, conform precizărilor TASS.

Eveniment super mediatizat

Mesajul lui Putin către Adunarea Federală va fi proiectat gratuit în cinematografele din 20 de orașe rusești. În plus, discursul va fi transmis în direct pe canalele federale de televiziune, iar transmisiunea va fi organizată și pe ecranele stradale din marile orașe.

În zilele anterioare, șeful statului s-a dedicat pregătirii discursului. Conform purtătorului de cuvânt al președinției, Dmitri Peskov, Putin a lucrat personal la text și a avut "zeci de contacte telefonice și întâlniri" - cu miniștri, viceprim-miniștri și șefi de agenții.