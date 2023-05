Vladimir Putin, discurs desprins de realitate, de Ziua Victoriei. Ce a spus liderul rus despre „operațiunea specială din Ucraina”

Valdimir Putin a fost prezent și a ținut celor prezenți un discurs, parcă desprins de realitate. Parada militară a fost încheiată rapid, în mai puțin de o oră. Nu au fost incluse spectacolele aeriene sau defilările ample cu multe arme, iar numărul spectatorilor a fost mult mai mic. Putin a părăsit tribuna înconjurat de oaspeții săi din CSI, iar la final s-au depus coroane de flori.

În discursul său, Vladimir Putin a vorbit despre situația din Ucraina, numindu-l din nou „operațiunea specială din Ucraina” și a spus că Rusia speră la un viitor pașnic și liber.

„Astăzi, civilizaţia se află din nou la un moment de cotitură decisiv. Un adevărat război a fost declanşat din nou împotriva patriei noastre, dar am respins terorismul internaţional, ne protejăm locuitorii din Donbas şi ne asigurăm securitatea.

Pentru noi, pentru Rusia, nu există naţiuni neprietenoase, ostile, nici în Vest, nici în Est. La fel ca marea majoritate a oamenilor de pe planetă, dorim să vedem un viitor paşnic, liber şi stabil.

Credem că orice ideologie de supremaţie este în mod inerent respingătoare, criminală şi mortală. Cu toate acestea, elitele globaliste occidentale continuă să vorbească despre exclusivitatea lor, să ridice oamenii unii împotriva altora şi să divizeze societăţile, să provoace conflicte sângeroase şi lovituri de stat, să semene ură, rusofobie, naţionalism agresiv, să distrugă familia şi valorile tradiţionale care fac o persoană umană. Şi toate acestea pentru a continua să dicteze, să îşi impună voinţa, drepturile, regulile şi, de fapt, un sistem de jaf, violenţă şi suprimare asupra popoarelor”, a spus Putin.

