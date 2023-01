Vladimir Putin, în pantofi cu tocuri înalte, la o întâlnire cu studenții. Marele complex al liderului de la Kremlin

Președintele rus, care are o înălțime de aproximativ 1.70 cm, a fost văzut la un eveniment de promovare la Vorobyovy Gory, cu ocazia Zilei Studenților Ruși. Vladimir Putin și miniștrii săi de propagandă au menținut cu grijă imaginea sa publică de președinte – deși observatorii au remarcat recent că și-a adăugat câțiva centimetri în plus la înălțime cu ajutorul pantofilor cu toc înalt.

Istoricul american Timothy Snyder a declarat că Vladimir Putin a fost „văzut ca fiind cel mai apropiat” de eroul sovietic fictiv Stierlitz în sondaje, un favorit național și un fel de James Bond rusesc, în timpul ascensiunii sale de la sfârșitul anilor 1990. De atunci, Putin a avut grijă să își cultive imaginea de macho, fiind fotografiat călărind cai și purtând puști la bustul gol.

În 2015, publicația Express a relatat că un informator din interiorul Kremlinului a declarat că nimeni nu poate fi mai înalt decât președintele în fotografiile oficiale. „De aceea, gărzile sale de corp sunt întotdeauna mai scunde decât el, pentru a da impresia că Putin este o persoană înaltă”, a declarat sursa, potrivit Dailymail.

The Economist a explicat în 2020 : „În politică, înălțimea contează”. Revista a relatat o cercetare potrivit căreia politicienii mai înalți și-au depășit rivalii în sondaje, în medie. Acest lucru a fost atribuit faptului că persoanele înalte se bucură de o stimă de sine mai mare, în medie, și sunt percepute ca fiind mai sănătoase, mai inteligente și mai autoritare.

Ladies and gentlemen, I present Russia’s president. A man so insecure & self-obsessed, that he wears high heeled shoes… And in an effort to make himself look even taller, the 🤡 has smaller female students from Moscow’s state university stand next to him. pic.twitter.com/hInBgYkADJ

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) January 26, 2023