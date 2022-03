Vladimir Putin cutremură Rusia! Ar pregăti legea marțială: „Evacuarea începe acum în întreaga țară”

Rusia ar urma să impună legea marțială, susține consilierul șefului biroului președintelui Volodymyr Zelensky, care a explicat că pe data de 4 martie, ambele camere ale parlamentului rus se vor reuni într-o sesiune extraordinară de urgență.

„Din câte am înțeles, pe ordinea de zi se află impunerea preventivă a legii marțiale în Rusia”, a transmis consilierul Mykhailo Podoliak într-un mesaj publicat pe pagina sa de Twitter.

On March 4, both chambers of the Russian parliament will convene for an emergency extraordinary session. As I understand it, the preventive imposition of martial law in Russia is on the agenda.

