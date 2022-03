Vladimir Putin a vrut să-și cumpere un refugiu de lux anti-atomic în Elveția! FOTO/Pentru ea a vrut să arunce zeci de milioane euro

Vladimir Putin (69 de ani) a vrut să cumpere o vilă în satul Gletterens din cantonul Fribourg în 2008. La acea vreme, Blick a raportat despre achiziția rapidă pe care o încerca liderul rus pentru concubina sa. Sursele au indicat că conacul de lux era de mare interes pentru Putin, care la vremea respectivă era pe cale să încheie primul mandat de președinte rus. Dmitri Medvedev (56) l-a înlocuit până când Putin a guvernat din nou ca președinte al Rusiei din 2012. La acea vreme se spune că plănuia să se mute cu iubita sa Alina Kabaeva (38 de ani). Acum, în timp ce Putin conduce bombardarea Ucrainei, ea se ascunde de fapt în Elveția cu copiii lor. Dar în orașul Ticino în loc de sătucul Gletterens, de lângă Neuchatel.

Amanta lui Vladimir Putin, Alina Kabaeva, s-ar ascunde în Elveția cu cei patru copii ai lor mici, spun sursele pentru Page Six, citat de Blick. „În timp ce Putin conduce atacul asupra Ucrainei, atacând cetățeni nevinovați și provocând o criză a refugiaților, familia sa este ascunsă într-o cabană foarte sigură, undeva în Elveția”, a spus o sursă citată de EvZ.

Kabaeva, o gimnastă medaliată de aur olimpic, ar avea patru copii cu liderul rus, în vârstă de 69 de ani, dar cei doi nu au confirmat niciodată oficial acest lucru. Sursele spun că au două fete gemene în vârstă de 7 ani, care s-au născut lângă Lugano, Elveția, în februarie 2015. Se crede că au și doi băieți. „Alina are doi băieți și fete gemene cu Putin, care s-au născut în Elveția”, a declarat o sursă pentru Page Six despre presupușii copii ai lui Putin cu Kabaeva, 38 de ani. „Toți copiii au pașapoarte elvețiene și îmi imaginez că are și ea”.

AȘA ARATĂ AMANTA LUI PUTIN

Proprietate de lux anti-bombă cu buncăr

Este foarte probabil să fie așa. În 2008 un interpus doa vrut să cumpere vila numită «La Chatelaine». Proprietatea este izolata de sat. Amanta lui Putin ar fi locuit pe o proprietate de 45.000 de metri pătrați, securizată cu un gard înalt și porți de oțel – și cu vedere la lac. În 2008, vila prezenta un complex de buncăre subterane, o intrare de aur, un sistem de supraveghere – și intrări deghizate în zid de piatră.

Proprietatea din Gletterens ar fi fost ascunzătoarea ideală pentru Putin. Sunt vizibile doar două etaje, cea mai mare parte a suprafeței utile de 15.000 de metri pătrați este sub pământ. Potrivit „Aargauer Zeitung”, un tunel auto de 100 de metri duce la vilă. Era asigurat la exterior cu porti de otel. Interiorul, inclusiv piscina, era luxos când a fost construit, iar miezul vilei rezistente la bombe a fost cândva un centru de date gigantic. Potrivit „Aargauer Zeitung”, o mare bancă elvețiană a fost în contact cu o rudă a lui Putin. De asemenea, se spune că au avut loc mai multe vizite pe acest subiect.

Acum aparține Barclays Bank

În cele din urmă, însă, vila nu i-a fost vândut lui Putin. Nu este clar de ce achiziția a eșuat. Astăzi proprietatea este deținută de British Barclays Bank. Potrivit „Le Temps”, ei au cumpărat proprietatea în 2012 la o licitație de executare silită pentru 17 milioane CHF.

