Vladimir Kliciko şi Floyd Mayweather şi-au făcut loc în Hall of Fame-ul boxului mondial! Războiul l-a împiedicat pe ucrainean să fie prezent la ceremonie

Ucraineanul Vladimir Klitschko şi americanul Floyd Mayweather sunt numele cele mai importante care şi-au făcut loc, în acest an, în Hall of Fame-ul boxului mondial. Într-o ceremonie, care se va desfăşura pe parcursul a nu mai puţin de patru zile, în orăşelul Verona, din statul New York, cei doi pugilişti vor fi recompensaţi pentru carierele lor prodigioase.

După trei ani de pauză, cauzată de pandemia de Covid-19, ceremonia de includere în Hall of Fame a celor mai renumiţi pugilişti poate fi din nou organizată. Floyd Mayweather, care a scris istorie în lumea boxului, deţinând un palmares perfect, cu 50 de victorii din tot atâtea meciuri disputate la profesionişti, nu şi-a putut stăpâni lacrimile în momentul în care a susţinut discursul de acceptare.

„Am obţinut multe de-a lungul carierei mele de boxer, însă aceasta este, cu siguranţă, cea mai mare realizare a mea” a declarat Mayweather, care a boxat pentru ultima oară în august 2017. Americanul, ajuns acum la vârsta de 45 de ani, l-a învins atunci, prin knock-out tehnic, pe un alt nume mare al boxului, irlandezul Conor McGregor.

Klitschko a rămas la Kiev

Vladimir Klitschko nu a putut să fie prezent însă la ceremonie, fiind nevoit să rămână la Kiev. De la începutul invaziei declanşate de Vladimir Putin, acesta îi este permanent alături fratelui său, Vitali Klitschko, care ocupă funcţia de primar al capitalei Ucrainei.

„Din păcate, agresiunea rusă şi acest război din Donbas mă împiedică să împrtăşesc cu voi bucuria de a fi prezent la acest eveniment. Acest război nu mi-a schimbat viaţa doar mie, ci întregii lumi” a transmis, cu tristeţe în glas, Vladimir Kliciko.

Fiica lui Muhammad Ali, inclusă, de asemenea, în Hall of Fame

Alături de Klitschko şi Mayweather, în International Boxing Hall of Fame a fost inclusă şi fiica legendarului luptător american Muhammad Ali, cunoscut, înainte de a se converti la islamism, sub numele de Cassius Clay.

Laila Ali a urcat, la rândul ei, pe scenă pentru a-şi primi distincţia şi a recunoscut că o bună parte din succesele sale se datorează lecţiilor primite de la tatăl său. „Este cu adevărat o mare onoare pentru mine să fiu inclusă printre cei mai importanţi luptători din lume şi să fac parte din acest Hall of Fame, alături de tatăl meu” a fost prima reacţie a acesteia, la ceremonia de la Verona.