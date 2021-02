Vlad Voiculescu s-a ales cu o plângere penală la DNA din cauza studiilor controversate.

Avocatul Dan MV Chitic, în calitate de președinte al Coaliției pentru Națiune a depus astăzi o plângere penală la DNA împotriva actualului Ministru al Sănătații, Vlad Voiculescu și a directoarei din Ministerul Educației care i-a echivalat liderului PLUS ca fiind conforme, studiile efectuate de acesta la Viena.

Acuzații dure la adresa lui Vlad Voiculescu și a directoarea Lețcai

Concret, Vlad Voiculescu este acuzat în plângerea penală de abuz în serviciu sub formă de participare la instigare, infracțiune de fals intelectual sub înscrisuri oficiale, instigare la fals intelectual sub formă continuată, uz de fals intelectual sub formă continuată și fals în declarații în formă continuată. Aceste infracțiuni sunt pedepsite de Codul Penal cu închisoare de la 3 ani în sus.

Directoarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul ministerului Educației, Gabriela Marilena Lețcai este acuzată de abuz în serviciu în formă agravantă și de fals intelectual, infracțiuni care se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

“Pentru că pasivitatea este sinonimă cu o complicitate! Și noi nu suntem complici cu criminalii și cu impostorii” se intitulează plângerea penală de pusă de liderul Coaliției pentru Națiune.

Plângerea penală s-a inspirat din articolele apărute în toate mass-media

Semnatarii plângerii penale precizează că au demarat acțiunea “în urma publicării mai multor articole și informații în presa centrală în care au apărut probe și indicii temeinice pe care se fundamentează bănuiala rezonabilă că mai sus numiții au săvârșit cu intenție fapte prevăzute de legea penală pentru care solicităm începerea urmăririi penale, motiv pentru care vă solicităm ca în temeiul art. 294 Cod de procedură penală (…) să dispuneți începerea urmăririi penale a numiților Voiculescu Vlad Vasile și Lețcai Gabriela Marilena “.

În document se reamintesc faptele care au fost prezentate de toate mass-media despre controversele din jurul actelor neconcludente prezentate de Vlad Voiculescu ca fiind diplomele care îi atestă studiile superioare efectuate la Viena timp de 10 ani. Acte oficializate de directoarea Comisiei de Echivalare din ministerul Educației ca fiind valabile. Consecința: Vlad Voiculescu a putut ocupa funcția de ministru al Sănătății de două ori: atât în anul 2016 cât și în prezent.

Ministrul PLUS al Sănătății este descris ca fiind un impostor

“Pentru a contracara aceste acuzații publice făptuitorul (Vlad Voiculescu n.r.) a publicat, în scurt timp după izbucnirea scandalului public, un document de atestare având sigla Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale (CNRED) și care a fost eliberat în ianuarie 2016 de directorul centrului Gabriela Marilena Lețcai.”

“Cu această ocazie, făptuitorul Vlad Voiculescu a declarat că a obținut presupusa “diplomă” prezentată (netradusă, documentul fiind prezentat doar în limba germană!) la Vienna University of Economics and Business pe care a urmat-o la Viena timp de zece ani și doar la insistențele prietenei sale, întrucât, conform propriilor declarații, nu dădea importanță studiilor.”

“Același document de atestare a fost eliberat, la rândul său, în baza aceleiași „Notificări” emise de universitatea din Viena privind absolvirea unor cursuri destinate studenților din Europa de Est, pe care făptuitorul Voiculescu a prezentat-o anterior ca fiind o diplomă de absolvire a ciclului master al universității.”

Iată diploma, nu e diploma!

“Jurnalistul Matei Alexandru de la publicația Criticii.ro a purtat o corespondență scrisă cu reprezentanți ai menționatei universități, acestuia fiindu-i comunicat că Notificarea prezentată public de ministru nu se referă la absolvirea unui Master ci a unor cursuri pentru studenți din Europa de Est.”

“El a publicat, spre exemplificare, și o diplomă de absolvire a ciclului Master al respectivei Universități în comparație cu „Notificarea” prezentată public de făptuitor ceea ce relevă falsul grosier al actului prezentat de făptuitorul Voiculescu Vlad Vasile ca reprezentând o diplomă de master și licență.”

Atestarea diplomei s-a făcut de directoarea Comisiei de Evaluare când Voiculescu a știut că va fi numit ministru

“Privind retrospectiv, observăm că, în data de 20.05.2016, Vlad Voiculescu a fost numit în funcția de ministru al sănătății în Guvernul Dacian Cioloș în urma demisiei numitului Cadariu-Achimaș Patriciu. Observăm în același timp că „atestatul” înregistrat cu numărul 85418 este datat 15.01.2016 a fost eliberat cu numai 4 luni înaintea accederii făptuitorului în funcția de ministru.”

“Raportat la împrejurarea că acesta a adus la cunoștința opiniei publice un document de atestare având sigla CNRED și care a fost eliberat în ianuarie 2016 de directorul centrului Gabriela Marilena Lețcai, cunoscând că este fals și este eliberat prin încălcarea legii, folosindu-se de acesta în scopul dobândirii funcției publice de Ministru al Sănătății atât în anul 2016, în Guvernul Cioloș, cât și în 2020, în Guvernul Câțu, faptele întrunesc elementele constitutive ale următoarelor fapte prevăzute de legea penală: infracțiunea de abuz în serviciu sub forma de participație a instigării, faptă care se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.” se precizează în plângerea penală.

Liderul PLUS a determinat-o pe directoare să comită abuzul în serviciu

“Coroborând momentul emiterii „atestatului” de către CNRED prin directorul Lețcai Gabriela Marilena cu cel al învestirii făptuitorului Voiculescu Vlad Vasile în funcția de ministru al sănătății în data de 20.05.2016, precum și reținând împrejurarea că numita Lețcai Gabriela Marilena nu avea dreptul de a emite un atestat în baza unei diplome inexistente, inexistența reieșind din însuși conținutul atestatului ce prevede că „Prezentul atestat cuprinde și ciclul de licență pentru care nu i s-a eliberat o diplomă distinctă”, se conturează indicii temeinice pe care se fundamentează suspiciunea rezonabilă că numitul Voiculescu Vlad Vasile a determinat-o, cu intenție, pe numita Lețcai Gabriela Marilena, să comită fapta prevăzută și pedepsită de art. 297 C. Pen. cu aplicarea art. 132 din Legea nr. 78/2000.”

“Aceasta s-a materializat prin aceea că făptuitoarea a emis, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu intenție, un înscris producător de consecințe juridice pe care nu avea dreptul de a-l emite, prin aceasta obținând atât pentru sine, probabil, cât mai ales pentru făptuitorul Voiculescu, foloase injuste atât de ordin patrimonial, cât și nepatrimonial.”

Vlad Voiculescu și directoarea Lețcai, parteneri în comiterea de fals intelectual

“Rezoluțiunea infracțională s-a conturat și concretizat în perioada premergătoare învestirii în funcția de ministru al sănătății în Guvernul Dacian Cioloș din data de 20.05.2016. Astfel, având în vedere momentul emiterii „atestatului” – anterior cu doar 4 luni datei învestirii și dobândirii unei demnități publice de prim rang, dar și beneficiarul direct și real al consemnării neconforme adevărului, există elemente care constituie indicii temeinice ce fundamentează suspiciunea rezonabilă că numitul Voiculescu Vlad Vasile a determinat-o, cu intenție, pe numita Lețcai Gabriela Marilena, să procedeze la contrafacerea înscrisului constând în certificatul de echivalare a studiilor, studii dovedit a nu fi fost urmate și finalizate din însuși conținutul „Notificării – Bescheid” emise de Universitatea din Viena ce nu atestă finalizarea unor studii nivel licență ori masterat de către făptuitorul Voiculescu.”

Cu ajutorul directoarei Lețcai, Vlad Voiculescu a ajuns ministru al Sănătății de două ori

“Cu alte cuvinte, Vlad Vasile Voiculescu și-a reprezentat încă de la momentul instigării făptuitoarei Lețcai Gabriela Marilena viitorul parcurs profesional determinat exclusiv de existența înscrisului fals și emanat prin abuz în serviciu, fapt ce conferă caracter de continuitate infracțiunii.”

Plângerea penală este extrem de detaliată, semnatarii ei acuzându-l pe ministrul Vlad Voiculescu de comiterea cu premeditare a cinci fapte penale care prevăd ca pedepse închisoare cu executare de la trei la șapte ani. Iar pe directoarea Lețcai o acuză de două fapte penale comise conștient în avantajul lui Vlad Voiculescu pentru ca acesta să poată accede la funcția de ministru, infracțiuni sancționate cu închisoare cuprinsă între doi și șapte ani.