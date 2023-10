Scandal la USR, pe listele pentru PE. Vlad Gheorghe vrea alegeri interne

Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a postat luni pe pagina sa de facebook un mesaj în care acuză conducerea partidului că a încălcat statutul partidului atunci când a întocmit listele candidaților pentru alegerile europarlamentare din 2024. Vlad Gheorghe este nemulțumit de faptul că nu se regăsește pe această listă și că documentul nu a fost întocmită în urma votului membrilor, așa cum prevede statutul.

„Astăzi am un răspuns pentru toţi cei care m-aţi întrebat de ce nu sunt pe lista USR pentru alegerile europarlamentare. Răspunsul simplu: nu aveam cum să fiu pe o listă rezultată altfel decât prin votul colegelor şi colegilor mei. Răspunsul complicat şi dureros este că niciodată nu voi valida cu bună știință un demers contrar statutului (Constituţia unui partid).

Sunt jurist şi nu pot participa sau susţine o listă – oricine ar fi pe acea listă – când este foarte clar cum anume trebuie determinaţi candidaţii la alegerile europarlamentare: prin vot. Atenţie, toţi candidaţii, nu locurile 5-10, ultimii 20 şi alte variante de ‘portiţe’ şi acrobaţii logice fără nicio valoare juridică”, a scris Vlad Gheorghe

Nu am intrat în politică ca să fiu pe o listă

„În 2016 am reuşit o premieră, să spargem blocada partidelor care de zeci de ani au batjocorit votul românilor tot reciclând aceiaşi oameni pe listele de partid, din funcţie în funcţie, în timp ce România se golea de milioane, oameni buni plecaţi peste hotare pentru respect şi un trai decent. În 2018 am reuşit o altă premieră: prima campanie internă reală a unui partid şi desemnarea democratică a celor care cereau votul românilor la alegerile europarlamentare din 2019. Am primit încrederea şi votul românilor pentru că nu doar le-am promis, ci le-am şi arătat că suntem ALTFEL. Că pentru noi contează principiile, regulile, în faţa cărora toţi suntem egali”, a mai punctat Vlad Gheorghe.