Economie Podcast „Picătura de business". Vlad Ardeleanu, CEO, prezintă saga Medima: rețeau medicală cu cea mai rapidă expansiune din piață







Invitatul de săptămâna aceasta la podcastul ”Picătura de business” este antreprenorul Vlad Ardeleanu. El și medicul Gheorghe Iana au fondat Medima, rețeau medicală cu cea mai rapidă dezvoltare din România. În mai puțin de patru ani compania a ajuns la 22 de clinici în toată țara. Vlad Ardeleanu, care este CEO al Medima, a condus în trecut compania Superbet.

La începutul anilor 2000, Vlad Ardeleanu a fondat la Timișoara rețeaua de supermarketuri Artima. Compania a fost ulterior achiziționată de un fond de investiții și a ajuns, într-un final, o componentă de Carrefour România. Invitatul podcastului ”Picătura de business” a activat pentru o perioadă în cadrul companiei de retail, după care a ajuns CEO al Superbet. În doar cinci ani, între 2015 și 2020, a crescut rețeau de agenții ale casei de pariu într-un mod spectaculos.

”În general, sunt un retailer ca tipar de manager, așa că o să vă dau un indicator legat de numărul de agenții pe care îl avea Superbet. Când eu am m-am alăturat organizației erau în jur de 300 de agenții și când am făcut tranzacția cu Blackstone, cel mai mare fond de investiții din lume, aveam 1400. Dintre care 400 erau în franciză și 1000 erau deținute de către noi. Superbet a crescut foarte mult în perioada aceea și nu doar pe retailer, ci și pe online pe tehnologie”, explică Vlad Ardeleanu.

Fondarea Medima: trecerea de la retail la servicii medicale

Dar anul 2020 l-a adus în fața unei noi provocări profesionale: Medima. De ce a trecut Vlad Ardeleanu de la retail către servicii medicale? Asta a fost prima curiozitate a mea.

”Medima este un retailer de servicii medicale. Pentru că eu dacă ar fi să prezentăm altfel lucrurile aș spune că m-am definit ca un manager de rețele, am construit rețele de supermarketuri, am construit rețele de pariuri sportive, am construit rețele de servicii medicale, toate au același aceeași fundație. Intenția mea de a crea altceva după perioada Superbet și în primul rând mi-am dorit ceva ce poate fi un retail care nu poate fi atacat de online”, explică pentru infofinanciar.ro.

Spune că ”Medima este o companie care nu poate fi atacată de online pentru că atunci când faci un RMN sau un CT trebuie să te prezinți într-o clinică. Nu poți să-l faci fără să te prezinți fizic în clinica respectivă. Acesta a fost, să spunem unul din lucrurile care rămăseseră în mintea mea după experiența Superbet și a doua-a reprezintă experiența mea de retailer ca atunci când văd anumite, să spun servicii la nivel de stradă, de cartier, de rețea de poziționare geografică, întotdeauna mă întreb dacă acel tip de serviciu poate fi dezvoltat la nivel național”

Rețeau medicală este una care se axează exclusiv pe servicii medicale de radiologie. La scurt timp după lansarea în București, Medima a început să se extindă în țară. Prima clinică din provincie a fost deschisă în Călărași, fiind prima din oraș al unui operator privat din sănătate.

Parteneriatul cu medicul Gheorge Iana, vital pentru Medima

Important în dezvoltarea rețelei a fost și parteneriatul cu medicul Gheorghe Iana, o figură centrală a radiologiei românești.

”Investiția inițială a fost în jur de 5 milioane de euro. Pe care am asigurat-o atât noi, ca și fondatori, dar și fonduri de investiții. Unul din fondurile de investiții cu care lucrăm noi acum este Morphosis Capital, un fond extrem de activ, în special în zona serviciilor medicale. Această idee de a crea un lanț național de servicii de radiologie a fost extrem de bine primită de către conducerea acestui fond și s-a creat acest parteneriat dintr-un manager antreprenor, un profesor, doctor proeminent cu experiență în zona industriei și un jucător de private equity, un fond de investiții care a adus și-a pus capitalul la dispoziție. Și asta a fost dacă doriți un set up esențial pentru o dezvoltare de succes”, explică Vlad Ardeleanu.

În momentul de față există 22 de clinici de radiologie dezvoltate pe tot teritoriul României.

”Toată investiția noastră ajunge la aproximativ 50 de milioane de euro. Până astăzi am făcut anul acesta vreo 60.000 de scanări. Ceea ce ne confirmă succesul acestei dezvoltări de amploare pe care o avem nivel național. Lucrăm și cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, iar numărul pacienților care au parte de decontare de la stat îi depășește pe cei care plătesc din propriul buzunar”, explică Vlad Ardeleanu.

Echipa de medici

Un atu important este echipa de medici: ”Echipa medicală este una de excepție, recrutată, coordonată și construită de profesor doctor Gheorghe Iana. O figură ilustră a radiologiei din România, ceea ce ne ajută să avem, de exemplu, în echipa de la Medima, probabil cel mai mare număr de profesori, conferențiari doctori sau cadre academice. Avem peste 100 de medici radiologi și aș spune că undeva în jur de 10-15 % sunt doctori care sunt implicați în diverse etape ale mediul academic”.

Vlad Ardeleanu spune că un alt atu al Medima este reprezentat de tehnologie.

”Cu cât sunt mai noi aparatele, calitatea imaginilor scan-urilor este mult mai curată, iar dozele de radiații sunt mai reduse. Ceea ce e un element extrem de important pentru calitatea serviciului medical și pentru confortul pacientului. Tot legat de confortul pacientului, dacă aceste echipamente scanează mai repede, pacientul stă mai puțin în interiorul aparatelor. Pentru asta Medima a făcut investiții masive în tehnologie nouă, dar și în echiparea acestor echipamente cu algoritm de inteligență artificială care îmbunătățesc calitatea imaginii și cresc viteza de scanare, ceea ce îmbunătățește la final calitatea”, explică CEO-ul Medima.

Explică și ce înseamnă această rapiditate concret. Un pacient este programt în 2-3 zile la control din momentul în care solicită o programare și în alte 2-3 zile primește rezultatele.

Prețurile corecte fidelizează oamenii

Antreprenorul spune că unul dintre aspectele cu care se diferențiază față de restul jucătorilor de piața este reprezentat de prețurile investigațiilor, care pot fi și cu 30% mai mici față de alte clinici.

”La Medima gândirea noastră sau filozofia companiei este de a veni cu servicii medicale de excelență la prețuri bune la prețuri corecte, să le spunem. Asta pleacă și din filozofia mea personală. Întotdeauna am făcut business-uri cu prețuri mici 16 ani în supermarketuri. Prețul a fost pentru mine o luptă zilnică cu furnizorii. M-am format în gândirea asta de a avea un serviciu de calitate corect la prețuri bune. În contextul ăsta, noi avem prețuri mai mici decât competiția, sau semnificativ mai mici decât competiția în anumite piețe. Un preț bun corelat cu un serviciu de calitate, generează o loialitate”, explică Vlad Ardeleanu.

32 de clinici până în 2026

Vine firesc și ultima întrebare: unde va ajunge Medima în următorii patru ani? Explică faptul că vor urma transformă importante în structura companiei. Cea mai importantă este reprezentată de faptul că cele două fonduri de investiție care susțin acum dezvoltare își vor face exit-ul în următorii ani. Cel mai probabil, vor apela la un fond mult mai mare.

”Vom începe aceste discuții undeva în anul 2026, iar această tranzacție se va întâmpla undeva în anul 2026- 2027. Până atunci Medima mai are de construit. Ritmul de dezvoltare este undeva în jur de 5-7 clinici pe an. Astfel încât dacă astăzi avem 22 de clinici, probabil că anul 2026 vom avea undeva în jur de 32 de clinici. Și atunci vom explora mai multe direcții sau toate direcțiile de oportunitate pe care ni le va oferi piața. Însă estimarea mea este că vom ajunge să lucrăm cu un alt fond de investiții mai mare”, concluzionează CEO-ul Medima.